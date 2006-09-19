قطعات تكراري و خاطره انگيز نمي خوانم/ تخفيف ويژه دانشجويان و جايگاه مناسب براي خبرنگاران

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، شهرام ناظري استاد آواز موسيقي سنتي ايران در جمع خبرنگاران درباره مشكلات موجود دربرگزاري كنسرت اخيرش توضيح داد؛ ناظري در ابتدا به برگزاري كنسرت اشاره كرد وگفت : متاسفانه در اجراي برنامه هاي فرهنگي در حوزه هاي مختلف بويژه در زمينه موسيقي ، روز به روز به عقب برمي گرديم و هيچ سياست و يا خط مشي مشخصي براي برگزاري كنسرت وجود ندارد ؛ وزارت ارشاد هم فقط به صدور مجوز بسنده مي كند.

ناظري افزود:برگزاري كنسرت همواره با مشكلات متعددي مواجه بوده است و من در اين كنسرت كه اجراي بسيار سختي بود به درستي متوجه شدم كه برگزاري كنسرت هايي ازجنس موسيقي سنتي واصيل ايراني با مشكلات عجيب وغريبي روبرو است واين در حالي است كه به نظر مي رسد برگزاري كنسرت هايي با سطح كيفي نازل تر از حمايت بيشتري برخوردار است .

وي درادامه تصريح كرد:به دليل نداشتن ارگاني واحد و پاسخگو والبته عدم برنامه ريزي درست از سوي مسولان، برگزاري كنسرت با دشواري هاي فراواني روبرواست كه وجود مسائلي از اين دست نوعي بي انگيزگي در هنرمندان را ايجاد مي كند در نهايت به اين نتيجه مي رسيم كه بهتر است اجراي كنسرت را در بين مردم عزيز كشورم فراموش كنم در حالي كه هنرمند به عشق همين مردم زنده است وخوشبختانه تنها انگيزه من بعد از شش سال كنسرت ندادن، بودن با دوستداران هنر موسيقي ومردم سرزمينم بود.

شهرام ناظري درپاسخ به سوالي مبني بر چگونگي اجراي مجدد اين كنسرت -كه براي روز پنجشنبه 30 شهريورتمديد شده است -به خبرنگار مهر گفت:زماني كه با مسائل مطرح شده مواجه شدم اجراي كنسرت در شبهاي ديگر را منتفي كردم وبراي شروعي دوباره با هماهنگي هاي درست تصميم گرفتيم همراه با گروه "كابوكي "روز 30 شهريور اجرايي ديگر داشته باشيم كه اين بار شرايط فرق كرده وبا تخفيفي ويژه براي دانشجويان با معاونت دانشجويي دانشگاه تهران هماهنگي هاي لازم صورت گرفته تا همه دانشجويان بتوانند ازاين كنسرت استفاده كنند ضمنا براي خبرنگاران هم جايگاه مناسبي در نظر گرفته شده است.

اين خواننده پيشكسوت موسيقي سنتي ،به نوآوري در تازه ترين اجراي كنسرت اش اشاره كرد وگفت:هميشه به نو آوري وخلاقيت در اجراي موسيقي سنتي واصيل ايراني معتقدم وتا آن جا كه بتوانم از اجراي قطعات خاطره انگيز به دليل تكراري بودن آواز اجتناب مي كنم مگراينكه مخاطب بخواهد كه قطعه اي با حس نوستالژي كه به آن دارد اجرا شود ؛ چراكه تنها خواننده اي هستم كه ازهر نوع تقليد بيزارم وهمواره با هر گروهي كه كار مي كنم سعي دارم كه طرحي نو دراندازم.

استاد آواز در ادامه به حضور جوانان در اجراي كنسرت ها خود اشاره كرد وگفت : هميشه سعي كردم نوعي جسارت را در كارهايم داشته باشم كه اين جسارت را در لحن حماسي ،نوع آوازخواني،همواره حفظ كرده ام بنابراين وبا توجه به اين روحيه اين جسارت را نيز داشته ام كه با جوان ها كار كنم به عنوان مثال شش سال پيش با گروه "مولانا" در كاخ سعدآباد كنسرتي داشتيم كه كار خوبي از آب در آمد در اين اجرا هم كه با گروه "كابوكي"همراه شدم تجربه خوبي را از سر گذراندم.

شهرام ناظري در پايان به انتشار آلبوم هاي جديد اشاره كرد و گفت:در چند سال اخير به علت بي انگيزگي كم كار شدم اما در زمينه شعر نو علاوه بر "گلستانه"شعر سهراب سپهري آلبومي جديد ازاشعار نيما در دست انتشار دارم.