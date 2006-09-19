دومين حمله موشكي به كنسولگري ايران در بصره خنثي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، پليس بصره اعلام كرد كه دو موشك صبح امروز به محوطه بيروني كنسولگري ايران اصابت كرد و اين درحالي است كه موشك سوم،خودروي پليس را كه درحال نگهباني از ساختمان اين كنسولگري بود ، مورد هدف قرارداد .



پليس بصره همچنين افزود كه اين حملات هيچ تلفاتي را دربرنداشت .



بنابراين گزارش ، پليس بصره دومين حمله موشكي به محوطه كنسولگري ايران را خنثي كرد .



از سويي، در ساعات اوليه صبح ، چندين خمپاره به يك مجتمع بزرگ ساختماني كه ساختمانهاي كنسولگري انگليس ، پايگاه ارتش انگليس ، دفتر سازمان ملل و چند سازمان ديگر در آن قراردارند، شليك شد .



تنها يك تن دراين محوطه آسيب ديد و مقامهاي نظامي انگليس در بصره اين حادثه را يك اتفاق عادي قلمداد كردند .

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