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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۳۷

خبرگزاري فرانسه :

دومين حمله موشكي به كنسولگري ايران در بصره خنثي شد

پليس عراق و مقامهاي انگليسي اعلام كردند كه كنسولگري هاي ايران و انگليس صبح امروز در بصره مورد حمله قرار گرفتند؛ از سوي ديگر پليس عراق موفق شد از دومين حمله موشكي به كنسولگري ايران جلوگيري كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، پليس بصره اعلام كرد كه دو موشك صبح امروز به محوطه بيروني كنسولگري ايران اصابت كرد و اين درحالي است كه موشك سوم،خودروي پليس را كه درحال نگهباني از ساختمان اين كنسولگري بود ، مورد هدف قرارداد .

پليس بصره همچنين افزود كه اين حملات هيچ تلفاتي را دربرنداشت .

بنابراين گزارش ، پليس بصره دومين حمله موشكي به محوطه كنسولگري ايران را خنثي كرد .

از سويي، در ساعات اوليه صبح ، چندين خمپاره به يك مجتمع بزرگ ساختماني كه ساختمانهاي كنسولگري انگليس ، پايگاه ارتش انگليس ، دفتر سازمان ملل و چند سازمان ديگر در آن قراردارند، شليك شد .

تنها يك تن دراين محوطه آسيب ديد و مقامهاي نظامي انگليس در بصره اين حادثه را يك اتفاق عادي قلمداد كردند .
کد مطلب 382463

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