حراست چشم امین مدیریت است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استاندارد گلستان، عباس سلامی در آئین تکریم و معارفه مدیران حراست اداره کل استاندارد گلستان اظهار کرد: اداره کل حراست سازمان ملی استاندارد برنامه محور است که این برنامه پس از پایش کامل و نظرسنجی از مدیران استانی و همکاران ساعی تنظیم، تدوین و در نهایت به صورت دستورالعمل اجرایی به استانها ابلاغ می گردد.

وی با بیان این که به کارگیری این برنامه در تقویم زمانبندی صحیح، عاملی مهم برای حفاظت از منافع دولت و ملت است گفت: برنامه های راهبردی و کاربردی حراست باعث شده تا با کسب اطلاع و اقدام به موقع ضمن حفظ آبروی نظام و آحاد جامعه از منافع مادی و معنوی آنان نیز حفاظت کنیم.

سلامی در ادامه تصریح کرد: نظارت امری دوسویه است. همکاران و حراست می توانند با تذکر لسانی در ارتقای شخصیت حقیقی و حقوقی یکدیگر نقش داشته باشند و مصداق بارز «المومن، مرآت المومن»، باشند.

مدیرکل حوزه ریاست، بازرسی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این مراسم اظهار کرد: اولویت نگاه حراست، همراهی و بالندگی همه همکاران صدیق سازمان ملی استاندارد است.

اصغر صالح زاده افزود: حراست ها بازوئی مطمئن برای پیشگیری هستند و خط مشی امروز حراست ها، هم افزایی درون سازمانی برای ارائه خدمات نوین و سریعتر است.

سرپرست دفتر هماهنگی امور استانها به عنوان واحد پیگیری برنامه های اداره کل حراست در استانها گفت: استاندارد خدمت رسانی، رسالتی است خطیر، که به عنوان دستگاه متولی موظفیم در ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت قدم برداریم.

مدیرکل استاندارد گلستان هم در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات صادقانه مسئول پیشین حراست گفت: مدیران در کنار حراست های قوی بسیار آرامتر و مطمئن تر قدم برمی دارند.

محمود فرمانی افزود: حراست در واقع حافظ امنیت روانی، مادی و معنوی یک مجموعه است که ایشان به خوبی از عهده آن برآمد.

دبیر شورای استاندارد گلستان برای مسئول جدید حراست آرزوی توفیق خدمت کرد و افزود: حضور جوانان فهیم و ساعی در عرصه های اجرایی می تواند نوید بخش فردایی بهتر باشد.

در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از زحمات و خدمات علی ربیع نژاد، مسئول پیشین حراست اداره کل استاندارد گلستان، مصطفی الازمنی به عنوان مسئول جدید این سمت منصوب و معرفی شد و لوح مسئولیت خود را از مدیرکل حراست سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرد.