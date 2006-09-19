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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۳۰

گردهم آيي انتخاب نماينده مديران مسئول در يازدهمين دوره هيات نظارت بر مطبوعات

مراسم انتخاب نماينده مديران مسئول نشريات در يازدهمين دوره هيات نظارت بر مطبوعات روز پنج شنبه سي ام شهريور ماه ساعت 14 در تالار رودكي تهران برگزار مي شود .

به گزارش مهر ، به نقل از روابط عمومي معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني ، دبيرخانه هيات نظارت برمطبوعات از كليه مديران مسئول نشرياتي كه در سال گذشته حداقل يك شماره از نشريه خود را منتشر واعلام وصول كرده باشند ، خبرنگاران وفعالان عرصه اطلاع رساني و اعضاي انجمن هاي صنفي حوزه مطبوعات دعوت كرد تا در اين مراسم شركت كنند .

در اين دوره از انتخابات نماينده مديران مسئول در هيات نظارت 38 نامزد نمايندگي از سوي هيات 3 نفره ، تاييد صلاحيت شدند . درميان تاييد صلاحيت شدگان اين دوره مديران 10 روزنامه سراسري ، 11 هفته نامه ، 11 ماهنامه و 1 دوماهنامه ، 4 فصلنامه و 1 دو فصلنامه حضور دارند .

در اين دوره حسين انتظامي ، پرويز اسماعيلي ، الياس حضرتي ، احمد ترابي ، امير عباس تقي پور ، علي صالح آبادي ، مصطفي كواكبيان ، محمد رضا جمالي ، سيد اصغر ملاسعيدي ، يونس رنجكش كيسمي و سيد فريد پيمان از گروه روزنامه هاي سراسري نامزدهاي اين دوره از انتخابات هستند .

سيد نادر ادبي ، مهدي بگلري ، سونيا پوريامين شلماني ، احمد ترابي ، امير عباس تقي پور ، موسي جرجاني ، جعفر خداقلي زاده ، تبسم عليزاده منير ، جليل قناد زاده ، سيدحامد مدني و حجت الله نيكي ملكي نيز در گروه هفته نامه ها در انتخابات هيات نظارت حضور خواهند داشت .

از گروه ماهنامه ها نيز صلاحيت محمد صادق احمد آخوندي ، سيد شجاع الدين امامي رئوف ، سيد مصطفي ايرانمنش ، اخگر تقي پور ، ابوالفضل جوكار قهرودي ، حميد رضا شهروي ، مسعود تهرانچي ، محمد رضا عرب ، خشايار فلاحي ، داود منافي و قباد نظري مورد تاييد قرار گرفته است و داود روتيوند غياثوند از گروه دو ماهنامه ها در اين انتخابات حضور دارند .

سعيد جليلوند ، محمد حسين دهقان ، محمد كاظم سالمي  و محمد حسن شهري  از گروه نشريات فصلنامه اي  و حسينعلي قبادي از گروه دو فصلنامه ها براي يازدهمين دوره هيات نظارت بر مطبوعات به رقابت خواهند پرداخت . اين مراسم درخيابان حافظ ، خيابان شهريار ، جنب تالاروحدت ، تالار رودكي برگزار مي شود .
کد مطلب 382465

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