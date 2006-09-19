گردهم آيي انتخاب نماينده مديران مسئول در يازدهمين دوره هيات نظارت بر مطبوعات

به گزارش مهر ، به نقل از روابط عمومي معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني ، دبيرخانه هيات نظارت برمطبوعات از كليه مديران مسئول نشرياتي كه در سال گذشته حداقل يك شماره از نشريه خود را منتشر واعلام وصول كرده باشند ، خبرنگاران وفعالان عرصه اطلاع رساني و اعضاي انجمن هاي صنفي حوزه مطبوعات دعوت كرد تا در اين مراسم شركت كنند .



در اين دوره از انتخابات نماينده مديران مسئول در هيات نظارت 38 نامزد نمايندگي از سوي هيات 3 نفره ، تاييد صلاحيت شدند . درميان تاييد صلاحيت شدگان اين دوره مديران 10 روزنامه سراسري ، 11 هفته نامه ، 11 ماهنامه و 1 دوماهنامه ، 4 فصلنامه و 1 دو فصلنامه حضور دارند .



در اين دوره حسين انتظامي ، پرويز اسماعيلي ، الياس حضرتي ، احمد ترابي ، امير عباس تقي پور ، علي صالح آبادي ، مصطفي كواكبيان ، محمد رضا جمالي ، سيد اصغر ملاسعيدي ، يونس رنجكش كيسمي و سيد فريد پيمان از گروه روزنامه هاي سراسري نامزدهاي اين دوره از انتخابات هستند .



سيد نادر ادبي ، مهدي بگلري ، سونيا پوريامين شلماني ، احمد ترابي ، امير عباس تقي پور ، موسي جرجاني ، جعفر خداقلي زاده ، تبسم عليزاده منير ، جليل قناد زاده ، سيدحامد مدني و حجت الله نيكي ملكي نيز در گروه هفته نامه ها در انتخابات هيات نظارت حضور خواهند داشت .



از گروه ماهنامه ها نيز صلاحيت محمد صادق احمد آخوندي ، سيد شجاع الدين امامي رئوف ، سيد مصطفي ايرانمنش ، اخگر تقي پور ، ابوالفضل جوكار قهرودي ، حميد رضا شهروي ، مسعود تهرانچي ، محمد رضا عرب ، خشايار فلاحي ، داود منافي و قباد نظري مورد تاييد قرار گرفته است و داود روتيوند غياثوند از گروه دو ماهنامه ها در اين انتخابات حضور دارند .



سعيد جليلوند ، محمد حسين دهقان ، محمد كاظم سالمي و محمد حسن شهري از گروه نشريات فصلنامه اي و حسينعلي قبادي از گروه دو فصلنامه ها براي يازدهمين دوره هيات نظارت بر مطبوعات به رقابت خواهند پرداخت . اين مراسم درخيابان حافظ ، خيابان شهريار ، جنب تالاروحدت ، تالار رودكي برگزار مي شود .

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