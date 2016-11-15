رسانه های استان سمنان نقش ویژه ای در ترویج فرهنگ وقف دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان سمنان، حجت الاسلام عبدالله واحدی صبح سه شنبه در نشست هماهنگی برنامه های هفته وقف به میزبانی اداره کل اوقاف استان سمنان، ضمن بیان اینکه امروز نهاد وقف امروز به یاری رسانه‌ها و شبکه تبلیغ نیاز دارد تا بتواند جایگاه خود را در جامعه بازیابد، ابراز داشت: نقش بی بدیل اصحاب رسانه و همچنین شبکه تبلیغی در راه ترویج فرهنگ وقف برهیچکس پوشیده نیست لذا امیدواریم در اجرای برنامه های هفته وقف شاهد همراهی آحاد مردم در شناساندن هرچه بهتر فرهنگ وقف به مردم باشیم.

وی افزود: هفته وقف یکی از بهترین فرصت ها برای تبیین ریشه های این فریضه اجتماعی قلمداد می شود که اسلام آن را با ظرافت تمام در میان احکام اجتماعی خود گنجانده است، لیکن باید این فریضه را به صورت تمام و کمال به مردم شناساند.

وقف در جامعه ترویج شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه سمنان با بیان اینکه برخی همچنان نسبت به اراضی وقفی و موقوفات تصوراتی اشتباه دارند، گفت: رسانه ها می توانند در تبیین ریشه های پدید آمدن احکام وقف در اسلام و فویاد آن در جامعه اطلاع رسانی کنند.

واحدی بیان داشت: باید تدبیری اندیشیده شود تا مردم با رغبت تمام در راه وقف‌های جدید قدم بگذارند و این تمایل و علاقه را رسانه‌ها و مطبوعات استان ایجاد خواهند کرد همچنین باید گفت قطعا همراهی شبکه تبلیغی و اصحاب رسانه با اوقاف و امور خیریه استان می تواند زمینه ساز بروز تحولات مثبت در راستای ایجاد موقوفات جدید باشد.

وی همچنین به نقش روحانیان نیز در ترویج وقف اشاره کرد و گفت: مبلغان و روحانیان به دلیل جایگاه اجتماعی روحانیت به خوبی می توانند در ترویج فرهنگ وقف یاری رسان اداره اوقاف و امور خیریه باشند.

وقف به توسعه همدلی و هم‌زبانی در جامعه می‌انجامد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمنان نیز در این نشست گفت: وقف به توسعه همدلی و هم‌زبانی در جامعه می‌انجامد و امروز فرهنگ وقف باید بین مردم ترویج شود.

حجت‌الاسلام روح‌الله سلیمانی‌فرد، اظهار داشت: مردم وقتی کمک‌های موقوفات به خود را در بخش‌های مختلف مشاهده می‌کنند، راغب می‌شوند تا در مسیر ایجاد موقوفات جدید قدم بردارند و این امر می‌طلبد تا رسانه در این حوزه بیش از گذشته ورود داشته باشند چرا که همدلی، هم‌زبانی و اتحاد بین مسلمانان با ترویج سنت حسنه وقف تحکیم می‌شود و از این‌رو، باید تلاش کرد تا موقوفات جدید به مشکلات روز جامعه نظر داشته باشند همچنین مشکلاتی که امروز در مسیر فرهنگ‌سازی توسعه موقوفات در کشور وجود دارد، با همدلی همه دست‌اندرکاران حوزه وقف، رسانه‌ها و مؤثران اجتماعی برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه کمک به همنوع و رفع دغدغه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین اموری است که امروز باید بدان به‌خوبی پاسخ داده شود، افزود: وقف در جایگاهی است که می‌تواند نیازهای مبتلابه جامعه را به‌تدریج برطرف سازد در برهه کنونی نیز شمار زیادی از مردم در شهرها، روستاها و دورافتاده‌ترین نقاط کشور از مواهب موقوفات برخوردار هستند و باید تلاش شود تا واقفان خیراندیش به سمت نیات جدید در وقف سوق داده شوند.