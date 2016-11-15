خبرگزاری مهر ـ گروه استان‌ها: اربعین فرصتی است که به قافله عاشورا برسیم، باید قدم در راه نهاد، قدمی برای زیارت، قدمی برای خدمت به زوارالحسین و قدمی برای به تصویر کشیدن حال و هوای این عاشقی.

حوالی ظهر است که پرواز ما در فرودگاه ایلام بر زمین نشست. به سرعت پس از انجام تشریفات قانونی اولیه عازم شهر مهران در مرز ایران و عراق می شوم. راننده خودرو سواری می‌گوید با توجه به ترافیک سنگین جاده ایلام به مهران، خیلی زود برسیم یک ساعت و نیم دیگر است.

در مسیر پر پیچ و خم جاده اتوبوس های پر از مسافر به سمت مرز در حرکت اند، حضور نیروهای امدادی و انتظامی در مسیر مشهود و پر رنگ خودنمایی می کند. در بدو ورود به شهر مهران افرادی تابلو به دست ایستاده اند و مدام فریاد سر می دهند «پارکینگ».

راننده می گوید ده ها پارکینگ قبل از ورود به شهر ایجاد شده تا زائران کربلا بتوانند خودرو های خود را پارک کرده و با اتوبوس های عمومی به سمت مرز بروند البته این پارکینگ ها پولی است. کمی جلوتر پلیس از ادامه مسیر جلوگیری می کند و علی رغم ارائه کارت خبرنگاری در جواب ما می گویید ورود خودرو به شهر مهران ممنوع است و فقط وسایل نقلیه امدادی و خدماتی اجازه ورود دارند.

به ناچار ادامه مسیر را با اتوبوس باید طی کنم. چندین اتوبوس که از مقابلم عبور می کنند و به دلیل حجم بالای مسافران توقف نمی کنند و بالاخره بعد از حدود هفت یا هشت دقیقه یک اتوبوس را به سختی سوار می شوم. داخل اتوبوس پر از زنان و مردان و حتی کودکان که با کیف های پر از لوازم یا نشسته یا ایستاده اند و هر چند دقیقه صدای صلوات فضای اتوبوس را معطر می کند. از پنجره که بیرون را نگاه می کنی در دو طرف جاده منتهی به مرز افرادی را می بینی که عاشقانه در حال عزیمت به سمت مرز بین المللی هستند.

به محل قرارم می رسم، هنگام پیاده شدن از اتوبوس راننده می گوید کرایه فراموش نشود. تعجب می کنم و می پرسم مگر رایگان نیست!؟ می گوید خیر طی مصوبه ای کرایه بین ده هزار تا بیست هزار ریال است!

کرایه را پرداخت می کنم و پس از پیاده شدن از اتوبوس به قرارگاه امام رضا علیه السلام ، ستاد خدمات رسانی اربعین ۹۵ می روم. در بدو ورود، معاون هماهنگ کننده ستاد اربعین آستان قدس رضوی مستقر در مرز بین المللی مهران با روی گشاده و یک استکان چای سراغم آمد و پس از گفتگوهای اولیه و بیان ماموریتم، وی به بیان اقدامات آستان قدس رضوی در این منطقه می‌پردازد.

آستان قدس در پایانه مرزی مهران دو صحن بزرگ و دل نشین که تداعی بخش صحن های جامع رضوی و انقلاب حرم منور رضوی در مشهدالرضا است، طراحی، شبیه سازی و ایجاد کرده و هم اکنون به محل عروج، ورود و خروج زائران عتبات عالیات تبدیل شده و فضای معنوی وصف ناپذیری در این نقطه از بهشت حاکم شده است جانشین قرارگاه امام رضا علیه السلام می گوید: ستاد اربعین در مهران با عنایت ویژه تولیت آستان قدس رضوی تشکیل شده است و آستان قدس در پایانه مرزی مهران دو صحن بزرگ و دل نشین که تداعی بخش صحن های جامع رضوی و انقلاب حرم منور رضوی در مشهدالرضا است، طراحی، شبیه سازی و ایجاد کرده و هم اکنون به محل عروج، ورود و خروج زائران عتبات عالیات تبدیل شده و فضای معنوی وصف ناپذیری در این نقطه از بهشت حاکم شده است.

حجت الاسلام علی لقمان پور با بیان اینکه با تأکیدات، اهتمام و عنایت ویژه تولیت عظمای آستان قدس رضوی، تمام سعی و تلاش خود را به کار گرفته ایم تا خدمات شایسته و در خور شأنی را به زائران حضرت آقا حسین ابن علی(ع) ارائه کنیم، اظهار داشت: با تشکیل جلسات متعدد با مسؤلان استانی و شهرستانی و هیئت های مذهبی، ستاد اربعین آستان قدس رضوی تحت عنوان قرارگاه امام رضا(ع) در فضای مناسبی که از آموزش و پرورش اجاره گرفته شده است، در نزدیکی پل زائر «خروجی شهر مهران» راه اندازی شد.

وی با اشاره به اینکه قرارگاه مرکزی ستاد اربعین آستان قدس رضوی در مهران روز بیست و هشتم مهرماه سال جاری رسماً راه اندازی و فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: در ورودی ایلام به شهر مهران، سه محل «جنب شرکت گاز، جنب ایران خودرو و جنب میدان اصلی شهر» برای راه اندازی موکب های آستان قدس رضوی در نظر گرفته شده است و این موکب ها برپا شده اند.

معاون هماهنگ کننده ستاد اربعین آستان قدس رضوی مستقر در مرز بین المللی مهران با بیان اینکه در کنار میدان اصلی شهر دو موکب بزرگ نیز برای اسکان اضطراری زوار راه اندازی شده است، بیان داشت: در کل شهر مهران ۹ هیئت مردمی و مذهبی فعالیت دارند که با حمایت آستان قدس رضوی و همراهی و همکاری آن ها، ۹ موکب در داخل شهر مهران هم راه اندازی می شود.

تولید و توزیع روزانه ۱۵۰ هزار پرس غذای گرم در میدان اربعین

حجت الاسلام لقمان پور با اشاره به اینکه از سوی این ستاد، آشپزخانه ای مرکزی در دو سوله بزرگ راه اندازی شده و بنا است که روزانه ۱۵۰ هزار پرس غذای گرم تولید و در میدان اربعین از طریق موکب های تعبیه شده، بین زائران عزیز توزیع شود، یادآور شد: میدان اربعین در مرز مهران، ۲۲ هزار مترمربع وسعت دارد که در وسط این میدان که محل تردد تمام زائران است، به شکل زیبایی صحن جامع رضوی طراحی، شبیه سازی و ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه در کنار صحن جامع رضوی موکب هایی برای اسکان ۵ هزار زائر در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: در کنار موکب های مستقر در میدان اربعین، یک آشپزخانه نیز تعبیه شده تا در مواقع نیازمورد استفاده قرار گیرد.

معاون هماهنگ کننده ستاد اربعین آستان قدس رضوی مستقر در مرز بین المللی مهران با اشاره به اینکه در نزدیکی همین موکب ها ۵۰ چشمه سرویس بهداشتی و حمام احداث شده است، تصریح کرد: تمام سعی و تلاش ما این است که به بهترین نحو و در سریع ترین زمان ممکن، به زائران خدمات دهی کنیم.

حجت الاسلام لقمان پور با بیان اینکه بنا شده است که در روزهای آینده تعدادی از خدام حرم رضوی در صحن های جامع رضوی و انقلاب که در مرز مهران تعبیه شده اند، حضور می یابند، تأکید کرد: قطعاً با حضور این خادمان که ملبس به لباس خادمی حضرت ثامن الحجج(ع) هستند، از زائران حضرت سیدالشهداء(ع) به نحو شایسته ای استقبال و پذیرایی می شود و بیش از پیش بر فضای معنوی این صحن ها و مرز بین المللی مهران، افزوده خواهد شد.

صلوات خاصه رضوی در نقطه صفر مرزی مهران طنین انداز می شود

وی با اشاره به اینکه بعد از گیت های خروجی و در نقطه صفر مرزی عراق، یک صحن بزرگ و دلربا به نام صحن انقلاب که تداعی بخش صحن انقلاب حضرت ثامن الحجج (ع) در مشهد الرضا است، طراحی و ایجاد شده است، گفت: در این صحن برنامه های معنوی زیادی اجرا می‌شود و صلوات خاصه حضرت رضا(ع) نیز به طور مستمر پخش می‌شود.



معاون هماهنگ کننده ستاد اربعین آستان قدس رضوی مستقر در مرز بین المللی مهران با بیان اینکه در پایانه مرزی مهران، صرفاً و بصورت واحد و منسجم، برنامه های صوتی آستان قدس رضوی اجرا و پخش می شود، اظهار داشت: برای کمک و تسهیل در تردد زائران در مرز بین المللی مهران تعداد ۵۰۰ دستگاه گاری دستی در نظر گرفته شده تا در مواقع ضروری، ازدحام جمعیت و عدم تردد وسایل نقلیه، به زائران در زمینه های مختلف خدمات ارائه کنند.

خدمات آستان قدس ۵ روز قبل از اربعین آغاز می شود و تا ۵ روز پس از اربعین نیز ادامه دارد، از خروجی مرز مهران تا شهر بدره عراق به طول ۱۵ کیلومتر نیز۳ موکب ( ابوحمزه، عدنان، ابوفاطمه) طراحی و راه اندازی شده است حجت الاسلام علی لقمان پور با اشاره به اینکه خدمات آستان قدس به صورت منسجم، گسترده و فرا گیر از ۵ روز قبل از اربعین آغاز می شود و تا ۵ روز پس از اربعین نیز ادامه دارد، بیان داشت: از خروجی مرز مهران تا شهر بدره عراق به طول ۱۵ کیلومتر نیز ۳ موکب «ابوحمزه، عدنان، ابوفاطمه» طراحی و راه اندازی شده است تا به زائران ارائه خدمات کنند.

وی با بیان اینکه با همکاری و همراهی طرف عراقی و با حمایت آستان قدس رضوی،در مسیر بدره عراق ۴۶ موکب طراحی شده که ۴۳ مورد از موکب ها در داخل شهر بدره قرار دارند، یادآور شد: باحمایت این ستاد، در مسیر بدره عراق ۸۰ چشمه سرویس بهداشتی نیز ایجاد شده است.

معاون هماهنگ کننده ستاد اربعین آستان قدس رضوی مستقر در مرز بین المللی مهران با اشاره به اینکه با حمایت ستاد اربعین آستان قدس رضوی، چندین دستگاه تانکر آبرسانی، نانوایی، آذوقه، مواد غذایی و لوازم مورد نیاز موکب های مستقر در عراق، در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون فعالیت های آستان قدس رضوی در مرز مهران به خوبی نمود داشته، بسیار چشمگیر بوده و مورد استقبال و رضایت زائرن قرار گرفته است.

حجت الاسلام لقمان پور با تأکید بر اینکه از۲۶ آبان ماه، ارائه خدمات گسترده منسجم و فراگیر آستان قدس رضوی به زائران آغاز می شود، تصریح کرد: مهمان نوازی مردم و مسئولین استان ایلام به ویژه مردم مهران غیر قابل توصیف است و از همه مردم این استان که همچون دوران پر فروغ دفاع مقدس، در این عرصه نیز جانانه و مشتاقانه پای کار هستند و می درخشند، صمیمانه تقدیر و تشکر می کنیم.

وی با بیان اینکه تلاش ها و زحمات همه اعضا ستاد اربعین در مهران موجب دلگرمی همگان در این مرز بین المللی شده و ستودنی است، تأکید کرد: شور و شعور حسینی در این مرز بین المللی بی سابقه و بی نظیر است و بر اساس اعلام نظر مسئولان؛ ازدحام جمعیت زوار در این مرز بسیار خیره کننده بوده است، به طوری که برخلاف پیش بینی ها و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز کم نظیر است.

معاون هماهنگ کننده ستاد اربعین آستان قدس رضوی مستقر در مرز بین المللی مهران با اشاره به اینکه تمام هدف، وظیفه و رسالت ما در ستاد اربعین آستان قدس رضوی در مرز مهران، خدمات رسانی مناسب و در خور شان به زائران عتبات عالیات است، گفت: ستاد اربعین آستان قدس رضوی در آن طرف مرز نیز زمینه خدمات رسانی به موکب ها را فراهم کرده است و برای هرگونه همکاری آمادگی کامل داریم.

نگاهی به نقطه صفر مرزی مهران

پس از ثبت و ضبط صحبت های لقمان پور با توجه به ممنوع بودن حرکت خودرو ها به سوی مرز با استفاده از موتور سیکلت که مهیا شده بود به نقطه صفر مرزی می روم. در نقطه صفر مرزی حضور نیرو های امدادی نظیر اورژانس و هلال‌احمر احمر، پلیس، آتش نشانی، شرکت های خدماتی همچون آب و برق و گاز چشمگیر است. پرواز بالگردهای ترابری و انتظامی که نقش لجستیکی و تامین امنیت زائران را برعهده دارند درمنطقه گسترده است.

در نقطه صفر مرزی حضور نیرو های امدادی نظیر اورژانس و هلال‌احمر احمر، پلیس، آتش نشانی، شرکت های خدماتی همچون آب و برق و گاز چشمگیر است. پرواز بالگردهای ترابری و انتظامی که نقش لجستیکی و تامین امنیت زائران را برعهده دارند درمنطقه گسترده است نکته حائز اهمیت در نقطه صفر مرزی سازه بسیار بزرگ و زیبایی از صحن انقلاب حرم رضوی است که تابش نور خورشید جلوه زیبای رابه وجود آورده است.حضور من در این منطقه خیلی کوتاه بود و به سرعت باید برگردم، در راه برگشت با راننده تاکسی که از ساکنان محلی شهرستان مهران است به سمت ایلام حرکت می کنم. راننده تاکسی می گوید امسال خدمات رسانی به زائران مطلوبتر است و حقیقتا آستان قدس رضوی خیلی زیبا نقطه صفر مرزی را آذین بندی کرده است.

او می گوید که هر زائری که بخواهد به کربلا برود چشمانش به گنبد منوررضوی خیره شده و با آرزوی زیارت حرم امام رضا علیه السلام به سمت عراق می رود، حتی برخی از مسافران گفته اند بعد از اربعین اگر توفیق یابند به پابوسی امام هشتم خواهند رفت و امیدوارند ایام دهه آخر صفر و شهادت امام رضا علیه السلام در مشهد باشند.

پس از رسیدن به شهر ایلام به سرعت به سمت فرودگاه می روم و نکته جالب توجه این است که تابلو های راهنما زائران کربلا در اکثر خیابان های شهر ایلام بسیار واضح و بزرگ نصب شده است.

در فرودگاه هنگام سوار شدن به هواپیما چند بالگرد هلال احمر و اورژانس را می بینم که گویا برای این ایام در این منطقه مستقر شده اند. در داخل هواپیما که سوار می شوم دو سوم هواپیمای حدود یکصد نفره، خالی از مسافر است و یکی از مهمانداران می گوید پرواز های خروجی از ایلام به دیگر شهر های کشور خالی اند، اما ظرفیت تمامی شرکت های هواپیمایی به مقصد ایلام تکمیل است و حتی برخی شرکت های هواپیمایی پرواز های فوق العاده در نظر گرفته اند.

سفرم به نقطه صفر مرزی به پایان رسید اما تنها خاطره ای که از این سفر کوتاه در ذهنم باقی ماند عشق و ارادت زنان و مردانی بود که علیرغم زحمت زیاد که در پیاده روی به سمت کربلا وجود دارد؛ پای در این راه نهاده اند و به نوعی همه خادم و زائر حسین هستند. آری اینجا خادمان و زائران به نام حسین(ع) عاشقی می کنند.