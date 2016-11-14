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۲۴ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۵۴

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری:

کشف محموله ۲میلیارد ریالی کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری

کشف محموله ۲میلیارد ریالی کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از کشف دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال کالای قاچاق در محور لردگان- بروجن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استان چهارمحال و بختیاری، غلامعباس غلامزاده اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی هنگام کنترل خودروهای عبوری به شش دستگاه خودرو سواری حامل کالای قاچاق مشکوک و آن ها را متوقف کردند.

غلامزاده با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ها ۲۹ هزار و ۳۴۰ عدد لوازم آشپزخانه، ۲۰ هزار عدد فندک، ۱۶ هزار عدد آدامس، یک هزار و ۱۹۶ بطری ویتامین ث، یک هزار و ۱۹۷ بطری نوشیدنی، ۷۵۶ عدد ادکلن، یک هزار تخته پتو یک نفره و مسافرتی و ۳۳ طاقه پارچه کشف شد، بیان داشت: کارشناسان ارزش این کالاها را دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برآورد کردند و شش نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند.

کد مطلب 3824673

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