کشف محموله ۲میلیارد ریالی کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استان چهارمحال و بختیاری، غلامعباس غلامزاده اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی هنگام کنترل خودروهای عبوری به شش دستگاه خودرو سواری حامل کالای قاچاق مشکوک و آن ها را متوقف کردند.

غلامزاده با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ها ۲۹ هزار و ۳۴۰ عدد لوازم آشپزخانه، ۲۰ هزار عدد فندک، ۱۶ هزار عدد آدامس، یک هزار و ۱۹۶ بطری ویتامین ث، یک هزار و ۱۹۷ بطری نوشیدنی، ۷۵۶ عدد ادکلن، یک هزار تخته پتو یک نفره و مسافرتی و ۳۳ طاقه پارچه کشف شد، بیان داشت: کارشناسان ارزش این کالاها را دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برآورد کردند و شش نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند.