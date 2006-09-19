مجلات معتبر علمي يك ريال هم بودجه دريافت نمي كنند / ISC از وزن و اهميت ISI نمي كاهد

دكتر "بهزاد سلطاني" - مدير كل برنامه ريزي پژوهشي وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: نمايه مجلات مورد تأييد وزارت علوم در پايگاه استنادي علوم ايران و كشورهاي اسلامي 30 شهريور ماه بررسي مي شود.

وي اضافه كرد: پس از سال ها كليه دبيران مجلات و نشريات علمي مورد تأييد وزارت علوم كه جهت ايجاد و پيشرفت نشريات علمي يك ريال نيز حمايت مالي نشده اند به منظور بحث و بررسي نشريات علمي 30 شهريور ماه گرد هم مي آيند.

سلطاني اظهار داشت: هميشه بحث از توليد علم و نهضت توليد علم مي شود اما از نشريات و مجلات علمي كه يكي از ابزارهاي توليد علم به شمار مي آيند هيچگونه حمايت مالي صورت نمي گيرد. نشريات علمي معتبر و داراي مجوز وزارت علوم تاكنون يك ريال هم دريافت نكرده اند.

مديركل پژوهشي وزارت علوم گفت: مقالات پژوهشي كه در نشريات داراي مجوز وزارت علوم به چاپ مي رسند مورد داوري اعضا هيات علمي قرار مي گيرند و اينگونه مقالات پايه و اساس توليد علم هستند.

وي خاطر نشان كرد: نمايه سازي مجلات معتبر علمي در ISC به معناي كاسته شدن از وزن ISI نيست بلكه اين موضوع نيز جايگاه اهميت خود را دارا است.