جزئيات كامل دستورالعمل اجرايي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در جزئيات اين دستور العمل آمده است: بانك ها حسب تقاضا براي مشتريان خود، با توجه به توان مالي و اعتبار سنجي انجام شده در مورد آنان، حد اعتباري مشخصي را بر اساس ضوابط و مقررات ذيربط تعيين مي نمايند.

بنابراين دستورالعمل، تسهيلات اعطايي در چارچوب حد اعتباري فوق، در قالب عقد خريد دين و پس از احراز حقيقي بودن دين توسط بانك انجام ي شود و به دفعات قابل استفاده است. اين تسهيلات قابل اعطا به واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي مي باشد.

همچنين تسهيلات مذكور براي تامين نيازهاي مالي كوتاه مدت (حداكثر يكساله) متقاضيان مي باشد كه با خريد دين ناشي از اسناد و اوراق تجاري مورد قبول و توديعي نزد بانك و واريز وجوه مربوط به حسابجاري مشتريان اعطا مي گردد.

در اين دستورالعمل تصريح شده است:قبل از اخذ و نگهداري اسناد و اوراق تجاري موضوع اين دستورالعمل ، لازم است بانك قراردادي را با مشتري منعقد نمايد كه بر مبناي آن وكالت در خريد دين ناشي از اسناد مزبور به نحو اشاعه و وكالت در وصول آنها به بانك داده شده باشد.

اين دستورالعمل حاكيست: حداكثر تا حد اعتباري موضوع بند يك، بانك بر اساس قرارداد منعقده دين ناشي از اسناد و اوراق تجاري اخذ شده را بر مبناي قيمت روز خريداري نموده و به طور همزمان مبلغ خريد را به حساب جاري مشتري واريز مي كند تا امكان تامين كسري مبلغ چك، فراهم شود. از آن پس بانك مالك مشاعي اوراق مزبور به نسبت مبلغ پرداخت شده و قيمت كل در تاريخ خريد مي گردد.

همچنين در تاريخ سررسيد اسناد و اوراق تجاري، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعي طرفين، بين آنان تقسيم مي گردد. ضمنا در هر تاريخي مقدم بر تاريخ سررسيد اسناد و اوراق تجاري، چنانچه مشتري نسبت به پرداخت هر ميزان از سهم مشاعي بانك از اسناد و اوراق تجاري اقدام نمايد، قيمت روز اسناد براساس نرخ هاي جاري و مورد عمل بانك محاسبه شده و از مالكيت مشاعي بانك به همان ميزان كاسته و مشتري مجددا مالك آن قسمت مي گردد.

جزئيات اين دستورالعمل تصريح مي كند: چنانچه اوراق خريداري شده تا تاريخ سررسيد در مالكيت بانك بماند، بانك به نسبت سهم مشاعي خود از اوراق، سود حاصله را شناسايي و در دفاتر ثبت مي كند. فروش دين ناشي از اوراق به مشتري قبل از سررسيد بر اساس قيمت روز فروش انجام مي شود و سود و زيان حاصله با توجه به قيمت خريد و قيمت فروش و همچنين درصد مالكيت بانك تعيين و در حاسب ها منظور مي گردد.

براساس اين دستورالعمل، نحوه حسابداري عمليات موضوع اين دستورالعمل ، مطابق با حسابداري معمول خريد دين در بانك ها است.