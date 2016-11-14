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۲۴ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۴۳

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری:

۶مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در چهارمحال و بختیاری احداث می شود

۶مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در چهارمحال و بختیاری احداث می شود

شهرکرد- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری از احداث شش مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان چهارمحال وبختیاری، منوچهر سلمانزاده با اشاره به اینکه شش مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در چهارمحال و بختیاری احداث می شود، گفت: این شش مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی تا پایان سال آینده احداث می شوند.

وی عنوان کرد: تعداد مجتمع های خدمات رفاهی این استان به دو برابر افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: در راستای افزایش ایمنی و ارتقای خدمات موردنیاز مسافران و رانندگان در طول سفر، احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی در حاشیه جاده‌ها ضروری است.

کد مطلب 3824705

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