۶مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در چهارمحال و بختیاری احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان چهارمحال وبختیاری، منوچهر سلمانزاده با اشاره به اینکه شش مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در چهارمحال و بختیاری احداث می شود، گفت: این شش مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی تا پایان سال آینده احداث می شوند.
وی عنوان کرد: تعداد مجتمع های خدمات رفاهی این استان به دو برابر افزایش مییابد.
وی ادامه داد: در راستای افزایش ایمنی و ارتقای خدمات موردنیاز مسافران و رانندگان در طول سفر، احداث مجتمعهای خدماتی رفاهی در حاشیه جادهها ضروری است.
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