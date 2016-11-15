محمدرضا جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های هفته کتاب در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان اظهار داشت: برنامه‌هایی همچون یادگار ماندگار، چراغ راه دانایی، من یار پند دانم و مسابقه کتاب‌خوانی ازجمله برنامه‌های شاخص در این هفته است.

وی افزود: از دیگر برنامه‌های این هفته اجرای برنامه زنگ کتاب‌خوانی با هماهنگی آموزش‌وپرورش، رونمایی از کتاب، عضویت رایگان در کتابخانه‌های کانون پرورشی و تقدیر از اعضای کتاب‌خوان استان است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی گفت: یکی از اصلی‌ترین راه‌های توسعه، اهمیت به مسئله کتاب و کتاب‌خوانی و ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه است.

جوادی عنوان کرد: والدین باید از سنین کودکی خانواده‌ها، فرزندان خود را به کتاب خواندن تشویق کنند.

وی با اشاره به شعار امسال هفته کتاب از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان بیان کرد: شعار امسال «بخوانیم و ببخشیم» بوده و با توجه به این شعار سعی شده کودکان کتاب‌های موجود در منازل خود را از یک جلد تا بیشتر به‌صورت مشارکتی با دوستان خود در مدارس بخوانند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان عنوان کرد: باید فرهنگ اهدای کتاب در بین تمامی اقشار جامعه نهادینه‌سازی شود.