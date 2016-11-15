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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۸:۲۵

رئیس سازمان بسیج اساتید استان زنجان خبر داد:

گرامیداشت سالگرد شهید شهریاری در دانشگاه آزاد زنجان برگزار می شود

گرامیداشت سالگرد شهید شهریاری در دانشگاه آزاد زنجان برگزار می شود

زنجان- رئیس سازمان بسیج اساتید استان زنجان گفت: مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد هسته ای مجید شهریاری هفتم آذر ماه در دانشگاه آزاد زنجان برگزار می شود.

اکبر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گرامیداشت ششمین سالگرد شهید هسته ای مجید شهریاری هفتم آذرماه در دانشگاه آزاد زنجان برگزار می شود.

وی اظهار کرد: دومین شهید هسته ای کشور در هفتم آذرماه سال  ۸۹  طی یک عملیات تروریستی به شهادت رسید.

رئیس سازمان بسیج اساتید استان زنجان گفت: تندیس شهید دکتر مجید شهریاری همزمان با  سالروز تولد ایشان رونمایی شود.

رجبی شهید شهریاری را شهید علم عنوان کرد و گفت: این شهید بزرگوار باید برای جوانان الگو باشند.

وی تاکید کرد: از دیگر فعالیت‌های فرهنگی سازمان بسیج اساتید استان  زنجان برگزاری همایش روز بسیج اساتید و سالروز شهادت شهید چمران است و سازمان بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید دارد.

کد مطلب 3824728

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