گرامیداشت سالگرد شهید شهریاری در دانشگاه آزاد زنجان برگزار می شود

اکبر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گرامیداشت ششمین سالگرد شهید هسته ای مجید شهریاری هفتم آذرماه در دانشگاه آزاد زنجان برگزار می شود.

وی اظهار کرد: دومین شهید هسته ای کشور در هفتم آذرماه سال ۸۹ طی یک عملیات تروریستی به شهادت رسید.

رئیس سازمان بسیج اساتید استان زنجان گفت: تندیس شهید دکتر مجید شهریاری همزمان با سالروز تولد ایشان رونمایی شود.

رجبی شهید شهریاری را شهید علم عنوان کرد و گفت: این شهید بزرگوار باید برای جوانان الگو باشند.

وی تاکید کرد: از دیگر فعالیت‌های فرهنگی سازمان بسیج اساتید استان زنجان برگزاری همایش روز بسیج اساتید و سالروز شهادت شهید چمران است و سازمان بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید دارد.