ملاك برگزاري انتخابات سرشماري سال 75 است / برگزاري انتخابات در شهرهاي بالاي ده هزار نفر جمعيت

علي اصغر كارانديش در گفتگو با خبرنگار "مهر" در كرج اظهار داشت: امسال بر خلاف سالهاي گذشته انتخابات در شهرهايي برگزار مي شود كه جمعيت بالاي 10 هزار نفر داشته باشند.

وي افزود: در دوره هاي گذشته انتخابات در شهرك ها و مناطق زير 10 هزار نفر نيز برگزار شد اما بر اساس قوانين جديد انتخابات خبرگان و شوراها در شهرهايي كه مصوب وزارت مسكن و شهرسازي هستند و جمعيت آنها بيش از 10 هزار نفر است ،برگزار خواهد شد.

مدير كل انتخابات وزارت كشور خاطرنشان كرد: بر اساس قانون جديد انتخابات در مناطق عشايري كه داراي جمعيت 20 خانوار و بالاتر هستند نيز انتخابات برگزار خواهد شد .

كارانديش تصريح كرد: روستاهاي داراي 20 خانوار جمعيت حتي در صورت مهاجرت جمعيت و كاهش ميزان خانوارهاي ساكن انتخابات خواهند داشت اما انتخابات در روستاهايي كه در آخرين سرشماري زير 20 خانوار بوده ولي هم اكنون بيش از اين تعداد جمعيت داشته باشند ، برگزار نخواهد شد زيرا همانگونه كه اشاره شد ملاك سرشماري سال 75 است.

مدير كل انتخابات وزارت كشور يادآور شد: چون اعلام نتايج سرشماري سال 85 نيازمند زمان است بنابراين نمي توان منتظر ماند و مطابق قانون انتخابات بر اساس سرشماري سال 75 برگزار مي شود.

چهارمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري به همراه سومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا بيست و چهارم آذرماه امسال برگزار مي شود.