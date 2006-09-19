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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۴:۳۹

مدير كل انتخابات وزارت كشور در گفتگو با مهر :

ملاك برگزاري انتخابات سرشماري سال 75 است / برگزاري انتخابات در شهرهاي بالاي ده هزار نفر جمعيت

ملاك برگزاري انتخابات سرشماري سال 75 است / برگزاري انتخابات در شهرهاي بالاي ده هزار نفر جمعيت

ملاك اصلي برگزاري انتخابات بر اساس جميعت، سرشماري انجام شده در سال 75 است.

علي اصغر كارانديش در گفتگو با خبرنگار "مهر" در كرج اظهار داشت: امسال بر خلاف سالهاي گذشته انتخابات در شهرهايي برگزار مي شود كه جمعيت بالاي 10 هزار نفر داشته باشند.

وي افزود: در دوره هاي گذشته انتخابات در شهرك ها و مناطق زير 10 هزار نفر نيز برگزار شد اما بر اساس قوانين جديد انتخابات خبرگان و شوراها در شهرهايي كه مصوب وزارت مسكن و شهرسازي هستند و جمعيت آنها بيش از 10 هزار نفر است ،برگزار خواهد شد.

مدير كل انتخابات وزارت كشور خاطرنشان كرد: بر اساس قانون جديد انتخابات در مناطق عشايري كه داراي جمعيت 20 خانوار و بالاتر هستند نيز انتخابات برگزار خواهد شد .

كارانديش تصريح كرد: روستاهاي داراي 20 خانوار جمعيت حتي در صورت مهاجرت جمعيت و كاهش ميزان خانوارهاي ساكن انتخابات خواهند داشت اما انتخابات در روستاهايي كه در آخرين سرشماري زير 20 خانوار بوده ولي هم اكنون بيش از اين تعداد جمعيت داشته باشند ، برگزار نخواهد شد زيرا همانگونه كه اشاره شد ملاك سرشماري سال 75 است.

مدير كل انتخابات وزارت كشور يادآور شد: چون اعلام نتايج سرشماري سال 85 نيازمند زمان است بنابراين نمي توان منتظر ماند و مطابق قانون انتخابات بر اساس سرشماري سال 75 برگزار مي شود.

چهارمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري به همراه سومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا بيست و چهارم آذرماه امسال برگزار مي شود.

کد مطلب 382473

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