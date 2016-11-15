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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۲۷

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر:

بانوان کیک بوکسینگ کار ملایری بر سکوی قهرمانی کشور ایستادند

بانوان کیک بوکسینگ کار ملایری بر سکوی قهرمانی کشور ایستادند

همدان- مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر گفت: بانوان کیک بوکسینگ کار ملایری با درخشش در مسابقات کشور برسکوی قهرمانی قرار گرفتند.

غلامحسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی بانوان کیک بوکسینگ کار ملایری در مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: بانوان کیک بوکسینگ کار ملایری در مسابقات قهرمانی کشور رشته سوپر کنتاکت کیک بوکسینگ شرکت و مقام اول تیمی را کسب کردند.

وی افزود: این تکرار قهرمانی برای سومین سال پیاپی بوده و بانوان سوپر کنتاکت ملایری در کشور از نظر عملکرد قهرمان و بهترین تیم معرفی شدند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر بابیان اینکه تیم کیک بوکسینگ ملایر ۵ مقام اولی و ۸ مقام دومی در این مسابقات کسب کرد، گفت: کیانا همتی، فاطمه عباسی، رضوان یاری، زهرا کرمیان و پرنیان جوکار مقام‌های اول این مسابقات را کسب کردند.

اکبری عنوان کرد: رضوان حاتمی، نسترن ولیخانی، ریحانه مرادی، مریم پورنقی، نگین صباغ، هما فقیهی و فاطمه بداغی مقام دوم را کسب کردند.

وی بابیان اینکه کسب این مقام‌ها نشان از توانمندی بانوان ملایری و استان همدان دارد، بیان کرد: تلاش مربیان زحمت کشی مانند بهاره زندی نماینده بانوان استان همدان و فاطمه امیری پری نتیجه‌بخش بود.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر عنوان کرد: این پیروزی‌ها مدیون تلاش‌های بی‌وقفه کادر کیک بوکسینگ ملایر بوده که قابل‌تقدیر هستند.

کد مطلب 3824731

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