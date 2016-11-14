جزئیات اسیدپاشی در افسریه/ آغاز روند تحقیقات پلیس

محمد شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات حادثه اسیدپاشی در محله افسریه تهران گفت: بعد از ظهر دوشنبه در تماس ماموران کلانتری ۱۵۶ افسریه تهران بازپرس کشیک قتل پایتخت در جریان یک مورد اسیدپاشی انتقام جویانه در محله افسریه قرار گرفت.

وی گفت: با حضور ماموران پلیس در محل حادثه مشخص شد در دعوای مادرشوهر و عروس به دلیل اختلافات خانوادگی عروس جوان در اقدامی انتقام جویانه اقدام به پاشیدن مایع اسیدی به صورت مادرشوهر میانسال خود کرده بود که مصدوم به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه چشم ها بلافاصله به بیمارستان رسول اکرم منتقل شده و تحت درمان قرار گرفت.

شهریاری ادامه داد: ماموران پلیس با توجه به گفته شاهدان ماجرا بلافاصله عروس جوان را بازداشت کرده و تحت بازجویی های پلیسی قرار دادند.

سرپرست دادسرای جنایی با اشاره به اینکه مصدوم حادثه اسیدپاشی از ناحیه هر دو چشم دچار آسیب دیدگی جدی شده است و درمان همچنان ادامه دارد افزود: شخص حادثه دیده به دلیل شدت جراحات وارده قادر به بیان جزئیات ماجرا نیست. با این حال عروس وی به عنوان تنها مظنون ماجرای اسیدپاشی در حال حاضر در اختیار کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران قرار دارد و تحقیقات پلیسی جنایی درباره این حادثه تا روشن شدن علت دقیق حادثه و انگیزه فرد اسیدپاش همچنان ادامه دارد.