به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از موکب «امام خامنه ای» در خرم آباد اظهار داشت: اعتقاد مردم ما بر این است که همه برکات و فیض الهی به برکت اهل بیت عصمت و طهارت است.

وی افزود: به همین دلیل مردم نیز در این راه ایثار کرده و محبت و عشق خود را نشان می دهند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه از جمله اقدامات ارزشمند مردم لرستان تشکیل موکب های متعدد است، افزود: مردم در این موکب ها برای استقبال، پذیرایی و اسکان زائران حضور دارند و خدمت رسانی می کنند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه نکته مهم این است که این موکب ها مردمی هستند، تصریح کرد: امروز از موکبی که به نام رهبر معظم انقلاب و توسط مردم برپا شده است بازدید کردیم.

وی افزود: از همه متولیان و کسانی که از مردم برای تشکیل این موکب ها پشتیبانی و به منظور ارائه خدمات توسط آنها همکاری کرده اند و در این حماسه سهیم بوده اند تقدیر می کنم.