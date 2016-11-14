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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۰:۱۳

نماینده ولی فقیه در لرستان مطرح کرد:

اقدام ارزشمند مردم لرستان در راه‌اندازی موکب‌های متعدد

اقدام ارزشمند مردم لرستان در راه‌اندازی موکب‌های متعدد

خرم آباد- نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد از اقدام ارزشمند مردم استان در تشکیل موکب های متعدد قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از موکب «امام خامنه ای» در خرم آباد اظهار داشت: اعتقاد مردم ما بر این است که همه برکات و فیض الهی به برکت اهل بیت عصمت و طهارت است.

وی افزود: به همین دلیل مردم نیز در این راه ایثار کرده و محبت و عشق خود را نشان می دهند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه از جمله اقدامات ارزشمند مردم لرستان تشکیل موکب های متعدد است، افزود: مردم در این موکب ها برای استقبال، پذیرایی و اسکان زائران حضور دارند و خدمت رسانی می کنند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه نکته مهم این است که این موکب ها مردمی هستند، تصریح کرد: امروز از موکبی که به نام رهبر معظم انقلاب و توسط مردم برپا شده است بازدید کردیم.

وی افزود: از همه متولیان و کسانی که از مردم برای تشکیل این موکب ها پشتیبانی و به منظور ارائه خدمات توسط آنها همکاری کرده اند و در این حماسه سهیم بوده اند تقدیر می کنم.

کد مطلب 3824744

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