ارتباط ویتامین D پایین و ریسک بالای آسم

به گزارش خبرنگار مهر، در این مطالعه محققان اطلاعات جمع آوری شده از بیش از ۲۵ هزار فرد بزرگسال ۱۸ تا ۷۹ سال و بیش از ۹۷۰۰ کودک ۶ تا ۱۷ سال را که در نظرسنجی سالانه سلامت آمریکا بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ شرکت کرده بودند مورد بررسی قرار دادند.

از شرکت کنندگان پرسیده شده بود که آیا در سال گذشته مبتلا به آسم تشخیص داده شده اند یا حالت خس خس سینه را که علامت آسم است تجربه کرده اند. از شرکت کنندگان آزمایش خون هم گرفته شد تا میزان ویتامین D خون شان تعیین شود.

در مجموع، از بین شرکت کنندگان مطالعه ۶۸ درصد کودکان و ۷۰ درصد بزرگسالان دارای کمبود ویتامین D بودند (یعنی کمتر از ۳۰ نانوگرم در میلی لیتر که میزان کافی برای افراد سالم است).

بعلاوه در حدود ۱۲۰۰ کودک و ۱۸۰۰ فرد بزرگسال مبتلا به آسم تشخیص داده شدند. این بیماری همراه با التهاب و تنگ شدن مجاری هواست که هر دو موجب مشکل تنفس می شوند.

محققان دریافتند کودکان مبتلا به کمبود ویتامین D، در مقایسه با کودکان دارای میزان کافی این ویتامین، ۱.۳۵ برابر بیشتر در معرض ابتلا به آسم قرار داشتند.

همچنین یافته ها نشان داد افراد بزرگسال مبتلا به کمبود ویتامین D در معرض ریسک بالای تشخیص آسم قرار نداشتند، اما بروز علائم خس خس سینه در آنها بیشتر مشاهده شد.

یو اینگ هان، عضو تیم تحقیق از دانشگاه پیتزبرگ پنسیلوانیا، در این باره می گوید: «علت دقیق این رابطه مشخص نیست اما تصور می شود ویتامین D موجب کاهش سطح التهاب در بدن می شود.»