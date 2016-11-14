اضافه وزن ریسک سرطان را تا ۵۰ درصد افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه جدید محققان دانشگاه منچستر نشان می دهد اضافه وزن قابل توجه در بزرگسالی ریسک سرطان را تا ۵۰ درصد افزایش می دهد.

محققان در این مطالعه، شاخص توده بدنی ۳۰۰ هزار زن و مرد از آمریکا را بررسی کردند. تیم تحقیق تغییر در شاخص توده بدنی بین سنین ۱۸ تا ۶۵ سال را بررسی کرد و سپس وضعیت افراد را از نظر ابتلا به سرطان های مرتبط با چاقی تا ۱۵ سال تحت نظر داشت.

تا سن ۶۵ سالگی، ۹۴۰۰ زن و ۵۵۰۰ مرد حاضر در مطالعه مبتلا به یک سرطان مرتبط با چاقی تشخیص داده شدند.

دکتر هانا لنون، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این تحقیق نشان می دهد چقدر توجه به اضافه وزن در طول زندگی مهم است و باعث می شود با ارزیابی شاخص توده بدنی تصویر واضح تری از ریسک سرطان به دست آید.»