سال تولد ریسک ابتلا به آنفلوانزا را تعیین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دریافتند افراد حاضر در این مطالعه که در سال ۱۹۶۸ به بعد به دنیا آمده بودند در مقایسه با کسانی که قبل از سال ۱۹۶۸ بدنیا آمده بودندکمتر در معرض ابتلا به آنفلوانزاهای معینی قرار داشتند چراکه این گروه مسن تر در دوران کودکی بیشتر در معرض گونه های مشابه آنفلوانزا قرار داشته اند.

در این مطالعه محققان داده های بیش از ۱۴۰۰ فرد که عمدتا در آسیا و خاورمیانه بودند و در هر زمانی از زندگی شان مبتلا به دو نوع آنفلوانزا موسوم به H۵N۱ و H۷N۹ شده بودند را مورد بررسی قرار دادند.

کاتلین گوستیک، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا، در این باره می گوید: «نتایج جدید نشان می دهد بسیاری از افراد در مقابل گونه های جدید آنفلوانزا ناشی از حیوانات مصون هستند اگر در کودکی در معرض گونه مشابه قرار گرفته شده باشند.»

در گذشته دانشمندان عنوان می کردند که سن فرد نقش تعیین کننده ای در تعیین ویروس تاثیرگذار بر ابتلا به سرماخوردگی دارد، بطوریکه معمولا کودکان و افراد بزرگسال جوان تحت تاثیر ویروس H۵N۱ و افراد مسن تحت تاثیر ویروس H۷N۹ هستند.

اما در این مطالعه محققان دریافتند که خط تقسیم کننده بین دو گروه سنی، سال ۱۹۶۸ است که به سال اپیدمی آنفلوانزا هنگ گنگ معروف است.