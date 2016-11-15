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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۸:۰۳

فرمانده سپاه الغدیر یزد:

نقش هیئت‌های مذهبی در تحقق اسلام ناب محمدی(ص) غیرقابل انکار است

نقش هیئت‌های مذهبی در تحقق اسلام ناب محمدی(ص) غیرقابل انکار است

یزد ـ فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، نقش هیئت‌های مذهبی در تحقق اسلام ناب محمدی (ص) و زمینه سازی برای فراگیر شدن تمدن اسلامی غیرقابل انکار دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اکبر فتوحی دوشنبه شب در گردهمایی بزرگ شعرای آیینی، مداحان و هیئات مذهبی استان یزد در حسینیه ثارالله اظهار داشت: نقش هیئات مذهبی در همه دوره های تاریخی در زمینه تحقق اسلام ناب محمدی (ص) بسیار اثرگذار بوده و انقلاب ما از همین تشکل‌های مذهبی و دینی پا گرفت و ریشه دواند.

وی عنوان کرد: نقش هیئات مذهبی و مداحان اکنون نیز بسیار حائز اهمیت است و با توجه به اینکه کشور ما در شرایط متفاوتی نسبت به قبل قرار گرفته، نقش هیئات در مقابل دشمنان انقلاب و اسلام، نفوذی ها و ... بسیار حائز اهمیت است.

سردار فتوحی تصریح کرد: هیئات مذهبی ما با برگزاری برنامه های باشکوه و ترویج فرهنگ عاشورا و پیام استکبارستیزی این واقعه عظیم، به دشمنان به ویژه نفوذی ها می گویند که راه ما راه امام حسین (ع) است و در این راه کوتاه آمدن از اهداف و آرمان‌های انقلابی معنا ندارد.

وی ادامه داد: مردم ما با حضور در هیئات مذهبی و برگزاری مراسم های عزاداری نشان دادند که ملت ایران همواره در مسیر ولایت است و امروز نیز دشمن نمی تواند بین مردم و ولایت فاصله بیاندازد.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با بیان اینکه روحیه انقلابی باید در مردم ما حفظ شود زیرا این روحیه سبب استمرار انقلاب اسلامی است، بیان کرد: روحیه انقلابی با دست دادن با دشمنان و همنشینی با کفار به ویژه آمریکا سازگار نیست زیرا هدف انقلاب ما استکبارستیزی است.

به گزارش مهر، در این مراسم هیئات‌ مذهبی استان یزد، شعرای آیینی و مداحان به اجرای مداحی و برگزاری مراسم عزاداری پرداختند.

کد مطلب 3824752

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