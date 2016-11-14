ایران به دنبال لغو روادید باعراق است/زئران زودتربرگشت راآغاز کنند

حسن دانایی فر شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از مرز چذابه در گفتگو با خبرنگار مهر و ایرنا اظهار کرد: به عنوان کسی که در طول این سالها هفتمین سالی است که خدا توفیق داده به عنوان سفیر در ایام اربعین حضور داشته باشم، امسال قابل قیاس با سال گذشته نیست. تلاش ها و کارهای بسیار زیادی این طرف و آن طرف مرزها صورت گرفته است.

وی افزود: کمک هایی که از سوی این مرز به آن سوی مرز صورت گرفته قابل قیاس نیست اما طبیعتا با توجه به این حجم زائران می توان گفت کاستی هایی داریم اما به نسبت گذشته از نظر رفع کمبودها و کاستی ها قابل قیاس نیست.

دانایی فر بیان کرد: پیام اربعین به دنیا پیام صلح، شعار وحدت، همگرایی و با هم بودن جهان اسلام است؛ چون اربعین محل و نماد وحدت، همگرایی بین ملت اسلامی و مذاهب مختلف و در واقع کل مذاهب الهی است.

سفیر ایران در عراق گفت: مواکب و هیئت هایی هستند که از مسیحیان و ادیان دیگر در این مراسم مشارکت و از زائران حسینی پذیرایی می کنند.

دانایی فر با اشاره به اینکه زائران ما تا این لحظه در شهرهای کربلا، نجف، کاظمین و سامرا وضعیت بسیار خوبی دارند، عنوان کرد: دو مورد تصادفات داشتیم که منجر به شهادت دو نفر شد ولی سایر تصادفات جزئی بوده و امیدوار هستیم که زائران بعد از برگزاری یک مراسم خوب به سلامتی برگردند.

وی خبر داد: امروز یک کار خودجوشی که مردم انجام دادند، راهپیمایی بزرگ در شهر سامرا بود.

دانایی فر اظهار کرد: کل اربعین یک کار فرهنگی و اساس آن بر پایه فرهنگ است. اربعین کاری از جنس فعالیت های نرم است و پیام هایی را برای کشور، منطقه، عراق و کل جهان هم دارد.

سفیر ایران در عراق با اشاره به اینکه اصل این کار فرهنگی است و به خوبی خود را نشان می دهد، گفت: بالای ۷۵ درصد از زائران ایرانی مهمان عراقی ها هستند و یک رابطه فرهنگی بسیار نزدیکی بین دو ملت در حال شکل گیری و عمق بخشی است.

انجام امور فرهنگی

وی گفت: امسال نمادهای فرهنگی را سازماندهی بیشتری کردیم که برگزاری نمازهای جماعت، پاسخگویی به سئوالات، برگزاری نمایشگاه ها، اجرای نمایشنامه هایی با موضوع اربعین و اهداف آن در بین شهرهای نجف و کربلا و سایر نقاط استقرار زائران از جمله کارهای فرهنگی است.

دانایی فر اظهار کرد: یک بحثی را که از سال های گذشته مطرح کردیم و مردم فهیم آن را کاملا رعایت کردند، این بود که مردم اربعین را روز ۲۰ صفر در نظر نگیرند. در سال گذشته به طور متوسط زائران ۶ روز زودتر از سال ۹۳ وارد کشور عراق شدند ولی امسال خوشبختانه ۱۰ روز نسبت به سال ۹۳ زودتر وارد کشور عراق شدند.

وی ادامه داد: حضور زودتر از موعد زائران حسینی در کربلا از ازدحام های غیرطبیعی در شهرهای نجف و کربلا جلوگیری می کند که توانایی همزمان پذیرایی این تعداد زائران را ندارند. امسال مردم چون زودتر به کربلا رفتند در مقابل نیز شاهد برگشت مردم هفت روز زودتر نسبت به برگشت از کشور ایران اقدام کردند.

سفیر ایران در عراق عنوان کرد: در سه مرز ایران، مردم از هفته قبل شروع به برگشت کردند و ویزاها نیز چون ۲۰ روزه بود زائران حداقل بین هفت تا ۱۱ روز را در کربلا ماندند.

دانایی فر بیان کرد: در مجموع عراق یک کشور با شرایط خاص امنیتی است که باید این موضوع را به صورت جدی در ذهن داشته باشیم و نمی توان بنا را بر این گذاشت که همه شرایط امنیتی در آنجا فراهم است.

وی عنوان کرد: روز دوشنبه شاهد این بودیم که در غرب استان کربلا با مسافت بسیار زیادی از خود شهر کربلا انفجار داشتیم به همین دلیل مردم باید هوشمندی خود را در این زمینه کاملا داشته باشند و به توصیه های امنیتی ایران و عراق دقت کنند.

زائران ایرانی به سرعت برگردند

دانایی فر گفت: توصیه داریم که هر زائران ایرانی چه سریعتر برگشته و فرصت را برای سایر ایرانی ها فراهم کنند تا آنها نیز از این فضای معنوی در کربلا، نجف، کاظمین و سامرا بهره کافی را ببرند. برخی از جوانان استان کوت خواستار تغییر مسیر تردد زائران حسینی به این استان شدند تا آنها هم از زائران حسینی پذیرایی کنند، بنابراین مردم کاملا استقبال می کنند.

سفیر ایران در عراق بیان کرد: واقعیت این است که هم مسئولان دولت عراق و هم مردم در زمینه استقبال از زائران سنگ تمام گذاشتند.

دانایی فر با اشاره به اینکه از مسئولان عراقی در طول چند سال گذشته برای اصل لغو روادید بین دو کشور تقاضا کردیم، بیان کرد: در سال ۹۴ تعداد دو و نیم میلیون از ایران به عراق و همین تعداد نیز از عراق به ایران وارد شدند. فکر می کنیم امسال این تعداد رفت و آمدها افزایش پیدا کند، بنابراین استدلال های زیادی را برای لغو روادید داریم ولی آنها نیز ملاحظات خود را دارند.