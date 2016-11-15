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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۷:۵۳

رئیس اداره منابع آب ابرکوه:

چاه‌های قدیمی ابرکوه تعیین تکلیف می‌شود

چاه‌های قدیمی ابرکوه تعیین تکلیف می‌شود

یزد ـ رئیس اداره منابع آب ابرکوه با اشاره به اینکه تکلیف چاه‌های قدیمی در ابرکوه مشخص نیست و تخلفاتی در زمینه برداشت آب از این آنها انجام می‌شود، گفت: این چاه‌ها به زودی تعیین تکلیف می‌شوند.

محمدحسین باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دشت ابرکوه بزرگترین دشت پایلوت استان یزد برای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی و حفاظت و حراست از منابع آبی است، اظهار داشت: در این راستا بسیاری از چاه‌های قدیمی در شهرستان ابرکوه تعیین تکلیف خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه اضافه برداشت از چاه‌های آب کشاورزی بزرگترین آسیب به سفره های آب زیرزمینی و به هم خوردن تعادل منابع آبی است، عنوان کرد: با بازرسی‌هایی که توسط اکیپ‌ گشت و بازرسی اداره منابع آب ابرکوه انجام می شود، با افرادی که اقدام به اضافه برداشت از چاه‌های آب کشاورزی می‌کنند،‌ برخورد قانونی خواهد شد.

باقری با اشاره به اینکه تخلفاتی نظیر فروش آب به صورت غیرقانونی، انتقال آب به اراضی غیرآبخور و ... نیز دیگر مصداق‌های تخلفات در این حوزه است، افزود: با همه موارد یاد شده برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی، یکی از مهمترین برنامه‌هایی که در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی و حفاظت و حراست از مابع حیاتی قابل اجرا است به خاموشی نوبتی چاه‌های کشاورزی اشاره کرد و افزود: با یک برنامه ریزی منظم و توجیه کشاورزان در این زمینه می توانیم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

رئیس اداره منابع آب ابرکوه همچنین بیان کرد: وزارت نیرو بر تشکیل شورای حفاظت منابع آب به منظور استفاده از نظرات نماینده کشاورزان، نماینده مجامع دانشگاهی، نماینده خانه کشاورز و .... تاکید کرده است بر این اساس به زودی شورایی با عنوان شورای هماهنگی دشت پایلوت ابرکوه برگزار می شود.

کد مطلب 3824756

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