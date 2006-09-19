سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع فرا رسيدن هفته دفاع مقدس را گرامي داشت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه چنين آمده است: امام راحل امت، با رهبري پيامبر گونه خود، باحمايت و هدايت نيروهاي مسلح و تشويق آنان به دفاع از نظام اسلامي و با بسيج كليه نيروهاي علاقمند به حاكميت ديني در عرصه اجتماع توانستند با ايجاد وحدت الهي و پولادين تمام خواب وخيال هاي آمريكا و عامل اجرايي او صدام عفلقي را باطل نمايند. ملت يكپارچه و رشيد ايران 8 سال جانانه وايثارگرانه از نظام جمهوري اسلامي دفاع نمود بطوريكه در تاريخ جنگ هاي ايران براي اولين بار دشمن نتوانست حتي يك متر مربع از خاك كشور را از ايران جدا كند.

سرانجام، دشمن بدون گرفتن هيچ امتيازي، مفتضحانه به شكست تاريخي خود اذعان نمود و مجامع بين المللي مانند سازمان ملل متحد، عراق را متجاوز و مقصر شناختند كه اين امر پيروزي ديگري براي ملت مسلمان و غيور ايران در سطح جهاني قلمداد گرديد.

سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ضمن گراميداشت خاطره مجاهدت امت مومن و هفته دفاع مقدس كه امرزو از منابع مهم اقتدار، عزت و روحيه دفاعي و حماسي نسل امروز بشمار مي رود وتبريك اين ايام به تمام ملت ايران بالاخص نيروهاي مسلح و رزمندگان دلير اسلام ايثارگري شهداي گرانقدر دفاع مقدس و جانبازي جانبازان و مجاهدت آزادگان و صبر و مقاومت و بصيرت ملت بزرگ ايران را ارج نهاده واز خداي قادر متعال براي نظام مقدس جمهوري اسلامي سر بلندي و براي ملت و مسئولين وحدت و همدلي و هشياري و بصيرت و حركت هوشيارانه در صراط مستقيمي كه مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي هدايت مي فرمايند مسئلت مي نمايد.

اميد است نسل جوان انقلاب اسلامي دستاوردهاي بسيار پر ارزش هشت سال دفاع مقدس را با جان ودل پاسداري نموده و هرگز اجازه فراموش شدن اين مقطع زرين از تاريخ انقلاب اسلامي را ندهند.