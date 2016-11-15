تقویت زیرساخت های شهری اصلی ترین نیاز شهر ملارد محسوب می شود

معصومه بیات در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت ارتقای زیرساخت های شهری در ملارد اظهار داشت:رشد جمعیتی در شهر ملارد در طول دو دهه اخیر و عدم ارتقای کافی زیرساخت ها و امکانات متناسب با تراکم و مهاجر پذیری این منطقه باعث بروز کاستی ها و نارسایی های بسیاری در این شهر شده است.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد عنوان کرد:یکی از جدی ترین اهداف و برنامه های شهرداری و شورای شهر ملارد در این دوره بر توسعه امکانات استوار و اقدامات مثبت و سازنده ای که در طول سه سال اخیر عملیاتی شده، موید عزم جدی مدیریت شهری برای ایجاد زمینه مناسب برای حصول پیشرفت و شکوفایی است.

وی افزود:اختصاص زمین برای احداث شهرک اداری و فراهم ساختن زیرساخت های لازم با هدف استقلال ادارات و رهایی از استقرار در ساختمان های استیجاری، توسعه فضای سبز شهری، احداث پارک بانوان و تلاش برای توسعه فضای ورزشی از نمونه برنامه هایی به شمار می رود که در دستور کار مدیران شهری قرار گرفته است.

بیات گفت:اختصاص زمین رایگان برای احداث بیمارستان و مصلای ملارد به عنوان دو پروژه برجسته و حائز اهمیت از دیگر مصادیق جدی مدیریت شهری در محرومیت زدایی از شهر محسوب می شود که تکمیل و افتتاح پروژه هایی همچون بیمارستان شهرک اداری یا مصلی، مستلزم همکاری و همگرایی دیگر دستگاه ها و نهادهای شهرستانی خواهد بود.

بیات گفت:بخش دیگری از مولفه های حائز اهمیت در محرومیت زدایی، تابع شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است که بدون تردید با حصول گشایش های هر چه بیشتر، شهر ملارد نیز از ثمره چنین توفیقاتی برخوردار خواهد شد.

وی یادآور شد:بدون تردید تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله بسیاری وجود دارد اما سمت و سوی تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده در جهت توسعه و پیشرفت ریل گذاری شده که امیدواریم با تحقق اهداف مورد نظر، به آنچه که شایسته این منطقه پر جمعیت است، نائل شویم.