جذب اعتبارات دولتی به عنوان اولویت اصلی ادارات ملارد محسوب می شود

بهمن خطیبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش موثر و حائز اهمیت بودجه و اعتبارات در تحقق اهداف، طرح ها و پروژه های تعریف شده شهرستانی اظهار داشت:خوشبختانه با نگاه ویژه دولت و مجموعه استانداری، برنامه های هوشمندانه ای در این شهرستان اجرایی و عملیاتی شده که با بهره برداری و اتمام آن شاهد ارتقای کمی و کیفی خدمات و زیرساخت ها در اقصی نقاط این منطقه خواهیم بود.

فرماندار ملارد عنوان کرد:یکی از ضروریات تحقق این امر، منوط به تأمین اعتبارات و بودجه های مصوب و تعیین شده بوده که نقش ادارات شهرستانی در تأمین و تزریق این اعتبارات بسیار برجسته و نافذ است.

وی افزود:تمامی ادارات و نهادهای شهرستانی موظف و مکلف هستند در خصوص تأمین اعتبارات از دستگاه ها و ادارات کلِ متبوع در استان تهران، پیگیری های مستمر را در دستور کار قرار دهند.

خطیبی گفت: برخی از محدودیت ها و مشکلات مالی و اعتباری نیز برای ما قابل درک است اما این نافی پیگیری مدیران ادارات در خصوص جذب اعتبارات دولتی نبوده و نیست.

فرماندار ملارد عنوان کرد:یقین داریم با استمرار تلاش ها و لحاظ کردن پیگیری فزاینده در جذب منابع مالی پیش بینی شده، روند رشد و شکوفایی این شهرستان با سرعت و شتاب هر چه بیشتری طی شود و توجه جدی مسئولان ارشد نهاد های اجرایی کشور به شهرستان ملارد، فرصتی ویژه و مغتنم است که باید به بهترین نحو ممکن از سوی ادارات شهرستانی برای پویایی و بالندگی فزاینده این منطقه استفاده و به کار گرفته شود.