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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۲۸

فرماندار ملارد مطرح کرد:

جذب اعتبارات دولتی به عنوان اولویت اصلی ادارات ملارد محسوب می شود

جذب اعتبارات دولتی به عنوان اولویت اصلی ادارات ملارد محسوب می شود

ملارد- فرماندارملارد گفت:تمامی ادارات شهرستانی در این منطقه مکلف هستند با پیگیری های لازم وتعامل سازنده با ادارات کل متبوع دراستان تهران، برای جذب بودجه واعتبارات تعریف شده اقدام کنند.

بهمن خطیبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش موثر و حائز اهمیت بودجه و اعتبارات در تحقق اهداف، طرح ها و پروژه های تعریف شده شهرستانی اظهار داشت:خوشبختانه با نگاه ویژه دولت و مجموعه استانداری، برنامه های هوشمندانه ای در این شهرستان اجرایی و عملیاتی شده که با بهره برداری و اتمام آن شاهد ارتقای کمی و کیفی خدمات و زیرساخت ها در اقصی نقاط این منطقه خواهیم بود.

فرماندار ملارد عنوان کرد:یکی از ضروریات تحقق این امر، منوط به تأمین اعتبارات و بودجه های مصوب و تعیین شده بوده که نقش ادارات شهرستانی در تأمین و تزریق این اعتبارات بسیار برجسته و نافذ است.

وی افزود:تمامی ادارات و نهادهای شهرستانی موظف و مکلف هستند در خصوص تأمین اعتبارات از دستگاه ها و ادارات کلِ متبوع در استان تهران، پیگیری های مستمر را در دستور کار قرار دهند.

خطیبی گفت: برخی از محدودیت ها و مشکلات مالی و اعتباری نیز برای ما قابل درک است اما این نافی پیگیری مدیران ادارات در خصوص جذب اعتبارات دولتی نبوده و نیست.

فرماندار ملارد عنوان کرد:یقین داریم با استمرار تلاش ها و لحاظ کردن پیگیری فزاینده در جذب منابع مالی پیش بینی شده، روند رشد و شکوفایی این شهرستان با سرعت و شتاب هر چه بیشتری طی شود و توجه جدی مسئولان ارشد نهاد های اجرایی کشور به شهرستان ملارد، فرصتی ویژه و مغتنم است که باید به بهترین نحو ممکن  از سوی ادارات شهرستانی برای پویایی و بالندگی فزاینده این منطقه استفاده و به کار گرفته شود.

کد مطلب 3824763

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