مردم جهان دیشب «ابرماه» را چگونه مشاهده کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اسپیس، شامگاه روز گذشته (دوشنبه) در ساعت ۶ و ۱۵ دقیقه صبح به وقت آمریکا و ۱۷ و ۲۲ دقیقه به وقت ایران، ماه در وضعیتی نسبت به زمین قرار گرفت که در کل سال ۲۰۱۶ بی سابقه بوده است.

بر اساس اندازه گیریهای دقیقی که صورت گرفته، ماه در این وضعیت در فاصله ۳۵۶ هزار و ۵۰۸ کیلومتری زمین قرار گرفت.

این فاصله از مرکز زمین تا مرکز ماه اندازه گیری شده است.

ماه کامل تا نوامبر سال ۲۰۳۴ تا این حد بزرگ به نظر نخواهد آمد. البته در ژانویه سالهای ۱۹۱۲ و ۱۹۳۰ ماه کامل بزرگتر از آنچه که دیشب دیده شده به نظر می رسید.

آنچه که مردم دیشب در سراسر دنیا دیدند کره ماهی بود که ۱۴ درصد بزرگتر و ۳۰ درصد درخشانتر از مواقع عادی بود. در این حالت قمر طبیعی زمین تحت عنوان ابر ماه (supermoon) شناخته می شود.

طی ساعات گذشته علاقمندان به نجوم در سراسر جهان به ثبت این پدیده دیدنی پرداخته اند و تصاویر خود را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته اند.

معمولا در مواقعی از این دست که پدیده های خاص نجومی روی می دهد شایعات مختلفی نیز مطرح می شود.

طی روزهای اخیر نیز برخی نگران آن بودند که ابرماه خطری برای زمین به همراه داشته باشد. اما دانشمندان علوم فضایی این اطمینان خاطر را داده بودند که ماه در این وضعیت هیچ خطری برای زمین نخواهد داشت.

نکته جالب توجه دیگر این است که هیچ یک از ابرماههایی که در تاریخ روی داده یا در آینده شاهد آن خواهیم بود شبیه یکدیگر نخواهند بود زیرا در این بین باید به جاذبه خورشید نیز به عنوان فاکتور تأثیرگذار اشاره کرد.

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