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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۱۹

توسط معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي :

ميزان كمك هزينه خوار و بار كاركنان و اعضاي هيات علمي در ماه رمضان اعلام شد

ميزان كمك هزينه خوار و بار كاركنان و اعضاي هيات علمي در ماه رمضان اعلام شد

ميزان كمك هزينه خوار و بار كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در ماه مبارك رمضان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس "علي نقيب زاده" - معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اين مطلب گفت: مطابق سال هاي گذشته مبلغ كمك هزينه خوار و بار اعضاي هيات علمي و مشمولان متخصص تمام وقت، 35 هزارتومان و نيمه وقت 17 هزار و 500 تومان تعيين شده است.

وي افزود: اين مبلغ براي كاركنان غير عضو هيات علمي تمام وقت اعم از رسمي قطعي، رسمي آزمايشي، قراردادي، قراردادي خريد خدمت و ماموران 35 هزارتومان و قراردادهاي نيمه وقت 17 هزار و 500 تومان است .

نقيب زاده گفت : هزينه خوار و بار كاركنان ساعتي تمام وقت كه حق بيمه پرداخت مي كنند نيز 35 هزار تومان است.

وي افزود: كاركناني كه بيش از دو ماه سابقه خدمت دارند نيز مشمول دريافت كمك هزينه خوار و بار در ماه مبارك رمضان مي شوند.

معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد خاطرنشان كرد: كاركناني كه ارتباط استخدامي آنان با دانشگاه آزاد تا صدور اين بخشنامه قطع نشده است و با اين مجموعه همكاري دارند، مشمول دريافت كمك هزينه مي شوند.

وي ادامه داد : كاركناني كه در خلال مدت تعيين شده از واحدي به واحد ديگر منتقل مي شوند، بن خوار و بار آنان از سوي واحد مقصد تامين مي شود.

مهندس نقيب زاده گفت : كاركناني كه از مرخصي بدون حقوق استفاده كرده يا انفصال موقت داشته و پس از تاريخ مذكور مجددا مشغول به كار مي شوند، مي توانند به نسبت ايام كاركرد ماه هاي قبل از آن، از بن خوار و بار برخوردار شوند.

کد مطلب 382477

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