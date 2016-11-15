افزایش موارد عفونت های تنفسی در کشور/ وضعیت ابتلا به آنفلوانزا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر محمد مهدی گویا گفت: در هفته گذشته موارد ابتلا به عفونت های تنفسی در کشور افزایش یافته و موارد بستری به دلیل این عفونت ها تعدادی افزایش یافته، که طبق بررسی های به عمل آمده در بین این بیماران مواردی ابتلا به آنفلوآنزای فصلی هم بوده که در حال افزایش است.

وی افزود: آلودگی هوا نیز به طور غیرمستقیم در تشدید موارد بیماری دخیل بوده است. به خصوص برای گروه های پرخطر شامل افراد بالای ۶۵ سال، بیماران قلبی، بیماران مزمن ریوی، دیابتی های کنترل نشده، سرطانی ها و کسانی که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی دریافت می کنند و همچنین خانم های باردار عوارض بیشتری دارد.

گویا ادامه داد: به همین دلیل توصیه می شود مردم ضمن رعایت نکات بهداشتی در هنگام سرفه و عطسه و دفع ترشحات تنفسی از خود درمانی به شدت پرهیز نموده و تا زمانی که پزشک تجویز کرده به استراحت پرداخته و از حضور در محل کار و مدرسه خودداری نمایند.

رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت، گفت: بدون مشورت با پزشک از داروهای آنتی بیوتیک نباید استفاده کرد و از همکاران پزشک نیز تقاضا داریم این موارد را به طور جدی مد نظر داشته باشند و چنانچه با موارد شدید بیماری تنفسی مواجه شدند نسبت به ارجاع به موقع آنان اقدام کنند.

گویا در پایان کماکان بر واکسیناسیون گروه های پر خطر تاکید کرد.