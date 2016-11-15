  1. استانها
  2. کردستان
۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۸:۴۱

فرماندار شهرستان قروه:

دهیاران باید راهگشای مشکلات و چالش های روستاها باشند

دهیاران باید راهگشای مشکلات و چالش های روستاها باشند

قروه- فرماندار قروه فلسفه ایجاد دهیاری ها را راهگشا بودن مشکلات روستایی دانست و گفت: دهیاران سربازان خط مقدم عمران و آبادانی بوده و ریشه اصلی معرفی ماهیت روستاها را به دست دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی شامگاه دوشنبه در نشست تخصصی با دهیاران شهرستان قروه فلسفه شکل گیری دهیاری ها را راهگشای مسایل و مشکلات روستاها دانست و اظهار داشت: برنامه ریزی برای رسیدن به توسعه پایدار نیازمند نگاه دقیق و عمیق است که این نگاه باید همه جانبه بوده و در راستای تحقق ماهیت وجودی روستا که همانا اقتصاد روستاست برسد.

به گفته وی روستاها کارخانه های بزرگ تولیدی هستند که بیشترین اشتغالزایی را با کمترین هزینه دارند بنابراین رصد مشکلات این مناطق با مدیریت صحیح سطح توقعات مردم در کنار اطلاع رسانی دقیق و پاسخ گویی به موقع نیازی حیاتی در امر برنامه ریزی است.

کولانی با تأکید بر تقویت جایگاه دهیاران، تصریح کرد: ماندگاری روستاییان باید با یک برنامه ریزی اصولی و اطلاع رسانی دقیق صورت گیرد و در این میان نقش دهیاران بسیار به چشم می آید.

وی نگاه تعاملی میان مسئولان و دهیاران را مهم دانست و بر تلاش برای رفع مشکلات روستاییان تأکید کرد.

کولانی یکی از راه های تدوین برنامه ریزی درست و جلوگیری از مهاجرت معکوس را شناسایی مشکلات روستاها اعلام کرد و از اجرای طرح روستاگردشی و نمایان کردن دغدغه های روستاییان خبر داد.

وی در پایان با اشاره به وظایف سنگینی که دهیاران بر عهده دارند از آنان به عنوان سربازان خط مقدم عمران و آبادانی نام برد.    

کد مطلب 3824772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها