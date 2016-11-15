دهیاران باید راهگشای مشکلات و چالش های روستاها باشند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی شامگاه دوشنبه در نشست تخصصی با دهیاران شهرستان قروه فلسفه شکل گیری دهیاری ها را راهگشای مسایل و مشکلات روستاها دانست و اظهار داشت: برنامه ریزی برای رسیدن به توسعه پایدار نیازمند نگاه دقیق و عمیق است که این نگاه باید همه جانبه بوده و در راستای تحقق ماهیت وجودی روستا که همانا اقتصاد روستاست برسد.

به گفته وی روستاها کارخانه های بزرگ تولیدی هستند که بیشترین اشتغالزایی را با کمترین هزینه دارند بنابراین رصد مشکلات این مناطق با مدیریت صحیح سطح توقعات مردم در کنار اطلاع رسانی دقیق و پاسخ گویی به موقع نیازی حیاتی در امر برنامه ریزی است.

کولانی با تأکید بر تقویت جایگاه دهیاران، تصریح کرد: ماندگاری روستاییان باید با یک برنامه ریزی اصولی و اطلاع رسانی دقیق صورت گیرد و در این میان نقش دهیاران بسیار به چشم می آید.

وی نگاه تعاملی میان مسئولان و دهیاران را مهم دانست و بر تلاش برای رفع مشکلات روستاییان تأکید کرد.

کولانی یکی از راه های تدوین برنامه ریزی درست و جلوگیری از مهاجرت معکوس را شناسایی مشکلات روستاها اعلام کرد و از اجرای طرح روستاگردشی و نمایان کردن دغدغه های روستاییان خبر داد.

وی در پایان با اشاره به وظایف سنگینی که دهیاران بر عهده دارند از آنان به عنوان سربازان خط مقدم عمران و آبادانی نام برد.