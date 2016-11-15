۱۵درصد تجهیزات پزشکی قاچاق است/ یک میلیارد دلار واردات دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر رسول دیناروند با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶۰ درصد از تجهیزات پزشکی وارداتی است، گفت: میزان تجهیزات پزشکی تولید داخل ۴۰ درصد است البته میزان قاچاق درحوزه تجهیزات پزشکی به طور واقعی مشخص نیست اما به طور تخمینی میزان قاچاق تجهیزات و لوازم پزشکی به میزان ۱۵ درصد است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا همه فراورده‌های قاچاق تقلبی هستند، افزود: ممکن است به این شکل نباشد اما احتمال تقلبی بودن آن بسیار زیاد است، البته درخصوص دارو سهم بازار از تولیدات داخل به میزان ۷۰ درصد بوده و ۳۰ درصد وارداتی است.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: طبق ارزیابی‌های به عمل آمده میزان قاچاق در حوزه دارو کمتر از ۵ درصد بوده و در حال حاضر واردات دارو به کشور حدود یک میلیارد دلار است، البته ورود قاچاق همه اقلام به طور طبیعی از مرزهای گسترده امکان پذیر است؛ بطوریکه از بازارچه های مرزی، مناطق آزاد و حتی گمرک امکان ورود کالای قاچاق وجود دارد.

دیناروند با بیان اینکه در مقطعی دوره تحریم دارو و تجهیزات پزشکی در کشور وجود داشت، گفت: متاسفانه در آن زمان مسیرهای غیرقانونی برای ورود دارو درجهت رفع نیازهای مردم ایجاد شد، بنابراین با شکل گیری بازار رسمی کشور و جدیت درمبارزه با قاچاق به طورحتم سهم قاچاق دردارو و تجهیزات پزشکی کاهش پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی باید با قاچاق برخورد جدی کند، افزود: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با سازمان تعزیرات حکومتی در موضوع مبارزه با قاچاق به شدت همکاری دارد، بنابراین براساس آمارهای موجود اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو، گمرک و میزان تخصیص ارز بانک مرکزی واردات دارو در سال گذشته حدود یک میلیارد دلار است؛ البته این واردات نسبت به سال ۹۲ ، ۳۵۰ میلیون دلار کاهش پیداکرده است.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال ۹۲ قانون کاملی است، تصریح کرد: آیین نامه های این قانون در دولت نهایی و ابلاغ شده و این قانون نواقص کمتری نسبت به قوانین گذشته دارد.