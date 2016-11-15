کشف خشکسالی بزرگ در تصاویر جدید مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اسپیس، این نکته بر دانشمندان پنهان نمانده که مریخ یا همان سیاره سرخ زیر بارانی از پرتوهای کیهانی قرار گرفته است. این سیاره اتمسفر رقیقی دارد و می توان گفت بخشهای زیادی از آن غیرقابل سکونت است با این حال زیست اخترشناسان بر این باورند که آب کافی در زیر سطح این سیاره وجود دارد تا شرایط مناسبی برای حیات میکروبی مهیا باشد. همچنین دانشمندان بر این باورند که مریخ در گذشته خود مقادیر زیادی آب داشته است.

تمامی این موارد موجب شده تا دانشمندان نسبت به امکان ساکن شدن انسان در مریخ امیدوار باشند.

اکنون تحقیقاتی در ژورنال Nature Communications منتشر شده که به آنالیز بارشهای شهابی کشف شده در سیاره سرخ توسط مریخ نورد «فرصت» طی بیش از ۱۲ سال تحقیق و اکتشاف در آن مربوط می شود.

این سنگهای فضایی که غنی از آهن هستند با قرار گرفتن در محیط مرطوب به سرعت دچار هوازدگی می شوند. در زمین این نوع سنگها زنگ زده می شوند. البته مریخ نورد فرصت ردپای زنگ زدگی را در مریخ هم پیدا کرده است.

دانشمندان دانشگاه استرلینگ اسکاتلند به این نتیجه رسیده اند که بیش از ۳ میلیارد سال پیش مریخ محیطی مرطوب و قابل سکونت بوده است اما در گذر زمان سیاره سرخ به محیطی خشک تبدیل شده است.

به باور این دانشمندان، اکنون مریخ دچار نوعی خشکسالی شده است که این امر شاید در تصمیم گیری آژانسهای فضایی علاقمند به رساندن انسان به سیاره سرخ تأثیرگذار باشد.