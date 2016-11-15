«اشتاین مایر» بر لغو مجازات اعدام در ترکیه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان پیش از عزیمت به ترکیه در گفتگو با مجله «بیلد» اظهار داشت: ترکیه ارتباط تنگاتنگ مردمی با آلمان دارد و به همین دلیل باید زمینه های تداوم گفتگو برای عضویت در اتحادیه اروپا را هموار کند.

وی با اشاره به سفر امروز خود به ترکیه و دیدار با مقامات دولتی این کشور گفت: تا جایی که امکان داشته باشد برای تداوم روند گفتگوها تلاش می کنم، اما بخش زیادی از این موضوع به دولت ترکیه باز می گردد که به طور مثال می توان به مجازات اعدام و اصرار رئیس جمهوری در این باره اشاره کرد.

اشتاین مایر همچنین افزود: به دنبال وقوع جریانات اعتراضی در ترکیه در نظر دارم دیدار با مخالفان دولت نیز داشته باشم تا از نزدیک در جریان رویدادها قرار بگیرم.

وی همچنین گفت: به رغم این مسائل اتحادیه اروپا باید گفتگوها باید مذاکرات پیوستن آنکارا به این اتحادیه را ادامه دهد.