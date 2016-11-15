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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۸:۲۶

عضو شورای استانداری نینوا:

نیروهای عراقی به ۳ کیلومتری فرودگاه بین‌المللی موصل رسیده‌اند

نیروهای عراقی به ۳ کیلومتری فرودگاه بین‌المللی موصل رسیده‌اند

عضو شورای استانداری نینوا در سخنانی اعلام کرد که نیروهای عراقی هم اکنون به سه کیلومتری فرودگاه بین المللی شهر موصل رسیده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «حسام الدین العبار» عضو شورای استانداری نینوا در سخنانی از پیشروی گسترده نیروهای عراقی در نبرد موصل خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اظهار داشت: در حال حاضر نیروهای عراقی به سه کیلومتری فرودگاه بین المللی شهر موصل رسیده اند.

العبار افزود: نیروهای عراقی اخیرا روستای «البوسیف» در محور جنوبی موصل را آزاد کردند. 

وی همچنین با بیان اینکه پیشروی نیروهای عراقی در محور جنوبی شهر موصل در حال تکمیل شدن است، اظهار داشت: نیروهای عراقی در محور شمالی موصل نیز به سمت مرکز شهر در حال پیشروی هستند.

کد مطلب 3824783

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