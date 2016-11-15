تقویت وحدت و امنیت ملی هدف عالی سفرهای هیئت دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر احمدی شامگاه دوشنبه در آستانه سفر کاروان تدبیر و امید به استان البرز گفت: دور نخست سفر کاروان به تمامی استان های کشور انجام شده که البته بخشی از مناطق استان تهران هنوز باقی مانده است.

وی افزود: وحدت و امنیت ملی، تضمین منافع ملی و ارتباط مردم و مسئولان از اهداف عالی این سفرهاست و در کنار آن شنیدن نقطه نظرات دلسوزان نظام اسلامی، مسئولان ارشد استان از جمله مولفه های این سفرهای استانی بشمار می رود.

معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهوری البرز را جزو استان های عالی و حایز اهمیت در کشور قلمداد کرد و گفت: در مذاکراتی که با دکتر روحانی پیرامون استان البرز داشته ایم باید به جرات اعلام کنیم که نقطه به نقطه استان البرز ظرفیت و پتانسیل است و اشراف کافی نسبت وضعیت البرز وجود دارد.

احمدی ادامه داد: قزیب به ۴ ماه است که کارشناسان نهاد ریاست جمهوری وارد استان شده اند و در نهایت جمع بندی را برای این سفر ارائه داده اند. همه مسائل و تنگناها نیز به اطلاع وزرا رسیده است.

دومین مشکل استان البرز آلودگی و ترافیک است

وی با تأکید بر اینکه باید تنگناهای مالی و محدودیت های قانونی را در نظر گرفت، گفت: تأکید ریاست جمهوری بر آن است که در سلسه سفرهای استانی تصمیماتی اندک اما با قابلیت اجرایی اتخاذ شود.

معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رییس جمهوری با اشاره به اینکه محدود به قانون و ملزم به اجرای آن هستیم، گفت: پیشنهادات لازم با نظرات اتخاذ شده از سوی استاندار و دیگر مسئولان به وزرا اعلام شده است. هفته گذشته نیز بیش از ۲ ساعت جلسه برای سفر کاروان تدبیر و امید به البرز برگزار و تصمیماتی اتخاذ شد که در این سفر از سوی دکتر روحانی اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به توجه دولت به تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاران برای نیل به توسعه، افزود: در بخش خصوصی نیز ظرفیت های استان البرز احصاء شده و پیش تر با دعوت از ۸۰ بنگاه مالی و اعتباری کشور توان و ظرفیت های استان را معرفی کرده ایم و عموماً سرمایه ای که از تصمیمات بخش غیردولتی اتخاذ می شود؛ ۶ برابر اعتبارات دولتی است و از این رو توجه ویژه ای به این بخش شده است.

احمدی در ادامه ضمن خاطرنشان ساختن دغدغه های استان البرز گفت: استان البرز هنگامی تاسیس شد که اغلب استان های کشور مرحله توسعه را تجربه می کردند، همین امر نیز موجب شده تا این استان آنگونه که باید و شاید رشد خود را پیدا نکرده باشد، طبق نظرسنجی ها در این استان دومین مشکل آلودگی و ترافیک اعلام شده است و باید در این زمینه تصمیماتی را اتخاذ کرد.

حضور ۱۴ وزیر در سفر هیئت دولت

وی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی از کرج بعنوان «ایران کوچک» افزود: ایشان کرج را ایران کوچک می نامند حضور همه اقوام، ایران کوچک را با مردمانی بزرگ استانی خاص و ویژه در کشور مبدل ساخته است و باید از ابعاد گوناگون در حوزه صنعت، تجارت، خدمات، علوم روز، کشاورزی به ظرفیتی که البرز دارد توجه کرد.

احمدی با بیان اینکه محدودیت ها همواره وجود دارد؛ اعلام کرد: در بخش راه، راه آهن، کشاورزی، نفت و گاز، صنعت، بهداشت و درمان، گردشگری و غیره تصمیمات خوبی برای استان البرز گرفته شده است.

وی افزود: تلاش شده است تا در سفرهای استانی وعده ها و تصمیمات اجرایی شود و تا کنون نیز در بازبینی و پیگیری اقدامات انجام شده شاهد آن هستیم که ۹۵ دصد وعده های دولت به انجام رسیده است.

معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رییس جمهوری در محور دیگری به برنامه های سفر کاروان تدبیر و امید در روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه به شهرستان های استان البرز نیز اشاره کرد و گفت: در این روز وزرا و معاونان رئیس جمهوری به هریک از شهرستان های استان اعزام می شوند، علاوه بر آن تعدادی از معاونان نیز رییس جمهوری را همراهی می کنند و بازدیدهای مشترکی نیز دارند.

وی با اعلام حضور بالای ۱۴ تن از وزرای هیئت دولت در سفر به استان البرز و حجم برنامه های سنگین این سفر افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده در ادامه سفر، به جهت محدودیت زمان از طریق ویدئو کنفرانس بین رئیس جمهوری و وزرا ارتباط برقرار می شود و بخشی از پروژه ها افتتاح و در تعدادی شاهد آغاز عملیات خواهیم بود، ضمن اینکه قبل از نشست شورای اداری مسائل شهرستان ها که توسط وزرا احصاء شده، جمع بندی و به ریاست جمهوری برای اتخاذ تصمیمات نهایی اعلام می شود.

سفر هیئت دولت به البرز یکروزه است

معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهوری گفت: تمام مسائل در حوزه های بهداشت و درمان، صنعت، محیط زیست و آلودگی، آب و غیره پیش تر به استحضار ریاست جمهوری رسیده است و وی بطور دقیق نسبت به مسائل مطلع هستند و تصمیمات مناسبی گرفته شده است.

وی با بیان اینکه علاوه بر نمایندگان مجلس، استاندار البرز بیش از ۳ هفته در نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه بطور جد پیگیر دغدغه های استان هستند و به محضر نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج نیز رسیده ایم و در ابعاد مختلف نکاتی مطرح شده است.

معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رییس جمهوری گفت: تا به امروز سفر یک روزه اما متراکم و سنگین پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: یکی از اهداف سفر تقویت امنیت و منافع ملی است، دکتر روحانی رییس جمهور آحاد ملت و طبق قانون نماینده کل ملت است که با شعار اعتدال و فراجناحی بودن به این استان سفر خواهند داشت، این مراسم در کشور بصورت زنده و مستقیم از رسانه ها پخش خواهد شد و نه تنها در داخل کشور که بازتابی فراتر از مرزها خواهد داشت بنابراین انتظار می رود همه آنان که دل در گرو نظام اسلامی دارند در مراسم استقبال حضور قابل توجهی داشته باشند.

لزوم ارائه درخواست های شهروندان به سامانه «سامد»

احمدی با اشاره به مسیر حرکت کاروان تدبیر و امید به محل سخنرانی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: مبدا و مبنای برنامه های استقبال ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه اعلام شده است و مسیر چهار راه طالقانی - خ شهید بهشتی - میدان سپاه - ورزشگاه مخابرات کرج مکان سخنرانی دکتر روحانی خواهد بود.

وی با اشاره به فشردگی برنامه های این سفر ادامه داد: جلسه با علما و ایثارگران و نخبگان، سرمایه گذاران، افتتاح بخشی از پروژه ها بصورت ویدئو کنفرانس و نشست خبری از محورهای اصلی این سفر بشمار می رود.

احمدی تصریح کرد: در این سفرها از وزرا برای توسعه استان ها مطالبه گری خواهیم داشت و همه تصمیمات را پیگیری و اجرایی خواهیم کرد.

معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رییس جمهوری همچنین بیان کرد: بعد از سفر تصمیمات برای اجرا به وزرا ابلاغ می شود.

وی افزود: مردم برای ارائه درخواست های خود به سامانه ۱۱۱ مراجعه کنند تا روند پیگیری مطالبات آنها از طریق کد رهگیری با ساختار و شاکله مناسبی انجام شود.