  1. سیاست
  2. مجلس
۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۸:۴۷

جلسه علنی آغاز شد؛

سوال سه نماینده از رحمانی فضلی در دستور کار صحن علنی مجلس

سوال سه نماینده از رحمانی فضلی در دستور کار صحن علنی مجلس

سوال نمایندگان مردم تهران، سیرجان و سبزوار از وزیر کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۰۱ نماینده آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصاد در مورد لایحه موافقت نامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت ایران و دولت جمهوری لهستان است.

نماینده گان مجلس همچنین امروز سوال مصطفی کواکبیان نماینده تهران، شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده سیرجان و حسین مقصودی نماینده سبزوار از وزیر کشور را مورد بررسی قرار خواهند داد.

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی در این موضوع نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون بهداشت مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص و توزیع منابع در طرح تحول سلامت را بررسی خواهند کرد.

امروز همچنین یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس به عنوان عضو در هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری انتخاب خواهد شد.

کد مطلب 3824789

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها