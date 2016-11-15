رامین طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فعالیت های ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران در سال میلادی ۲۰۱۶ از ۹۴/۱۰/۱۱ آغاز شد و تا ۹۵/۸/۱۶ ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: از مجموع ۱۰۷۴ نمونه گیری که از ورزشکاران رشته های مختلف و در جریان مسابقات و اردوهای مختلف گرفته شده است، نتیجه ۱۹ تست مثبت بود. در این رابطه بعد از بررسی های لازم، ورزشکاران خاطی معرفی و میزان محرومیت آنها نیز اعلام شده است.

وی با بیان اینکه نادو ایران چند پرونده در رابطه با ورزشکاران دوپینگی در اختیار دارد که هنوز رای آنها مشخص و نهایی نشده است، ادامه داد: این پرونده های در دست بررسی جدا از ۱۹ نمونه مثبتی هستند که اطلاع رسانی لازم در رابطه با آنها انجام شده است. بسکتبال، والیبال، شنا، تیراندازی، جودو، ووشو، واترپلو، دوچرخه سواری، وزنه برداری، هندبال، دوومیدانی، فوتبال ساحلی و فوتسال از جمله رشته هایی هستند که در سال میلادی جاری نمونه مثبت داشتند.

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در رابطه با معیارهای موردنظر برای نمونه گیری از ورزشکاران نیز تصریح کرد: ورزشکاران فدراسیون های المپیکی و حاضر در بازی های آسیایی جزو اولویت های موردنظر برای نمونه گیری هستند اما گرفتن تست دوپینگ از ورزشکاران دیگر رشته ها بر حسب ضرورت و موارد خاص انجام می شود. در این میان البته مواردی همچون پرخطر بودن، بی خطر بودن و آمار فدراسیون های جهانی هم ملاک قرار می گیرد.

طباطبایی در ادامه در پاسخ به این پرسش که از مجموع نمونه گیری های گرفته شده در سال جاری میلادی، بیشترین تست دوپینگ از چه رشته هایی گرفته شده است؟ گفت: فوتبال به خاطر داشتن چند لیگ و همچنین برگزاری رقابت های فوتسال و فوتبال ساحلی بیشترین حجم نمونه گیری ها را به خود اختصاص می دهد. تاکنون از مجموع ۱۰۷۴ نمونه گیری گرفته شده، ۳۰۰ نمونه مربوط به فوتبال است.

وی در این رابطه ادامه داد: وزنه برداری و کشتی هم از رشته هایی هستند که از ورزشکاران آنها خیلی زیاد نمونه گیری می شود. تا به امروز از این دو رشته به ترتیب ۱۴۴ و ۱۴۳ تست دوپینگ گرفته شده است. از این حیث والیبال با ۶۴ تست، بسکتبال با ۴۲ تست و تکواندو با ۳۲ تست جزو رشته هایی هستند که ورزشکاران شان به مراتب بیشتر از دیگر رشته ها مورد نمونه گیری قرار می گیرند.

طباطبایی با تاکید بر اینکه ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در رابطه با نمونه گیری از ورزشکاران طبق آنچه مصوب شده بود، موفق عمل کرده است، گفت: هدف گذاری اولیه برای نمونه گیری از ورزشکاران در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۱۲۰۰ تست بود اما با توجه به روندی که تا به امروز طی شده و برنامه هایی که در پیش داریم، در پایان سال جاری میلای تعداد کلی تست ها فراتر از حد پیش بینی شده خواهد رفت. در مجموع اینکه حرکت نادو به این سمت است که روی کیفیت بیشتر از کمیت تمرکز داشته باشد.