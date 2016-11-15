رویکرد پرسش مهر تقویت تربیت دانش آموزان پرسشگر است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد استانی هفدهمین دوره پرسش مهر ریاست جمهوری و اولین دوره پرسش مهر استانی با حضور مسئولین فرهنگی دوشنبه شب در سالن جلسات آموزش و پرورش قزوین برگزار شد.

سالار قاسمی در این جلسه گفت: پرسش مهر یک فرصت مهم است، باید در استان آسیب های اجتماعی را جدی دنبال کنیم، زیرا آسیب های اجتماعی، روانی بسیار جدی است که خانواده ها با آن درگیر هستند.

وی افزود: موضوع خشونت بسیار مهم است و امسال در هفدهمین دوره پرسش مهر ریاست محترم جمهوری این سوال مطرح شده است که " خشونت از کجا نشات گرفته است؟ چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟ چگونه باید در برابر خشونت ایستادگی کنیم؟ چگونه کشوری دارای رحمت اسلامی و نبوی داشته باشیم؟ و چگونه می توانیم جامعه، منطقه و جهان مان را از خشونت برهانیم؟ " لذا تمامی حوزه ها باید در پرسش مهر کمک کنند تا کارها بخوبی انجام شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآورشد: امسال نگاه به پرسش مهر باید کیفی باشد و کار کیفی و تخصصی تسری یافته پیدا کند و حوزه های تخصصی فعال شوند.

قاسمی تصریح کرد: نگاه کلی پرسش مهر هفدهم تربیت دانش آموزان پرسشگر و اخلاق گراست.

وی با اشاره به اولین دوره پرسش مهر استانی گفت: در سال تحصیلی جاری برای اولین بار پرسش مهر استانی نیز طراحی شده با این سوال که: «اقتصاد مقاومتی چیست و مصادیق آن کدام است؟ » کعه باید به آن پاسخ داده شود.

قاسمی با طرح این سوال به عنوان پرسش مهر استانی از همه فرهنگیان و دانش آموزان خواست در این پرسش مشارکت و آثار خود را به استان ارائه کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به شعار سال، بر آن شدیم با طرح این سوال در آموزش و پرورش به ندای مقام معظم رهبری لبیک گفته و بتوانیم با مشارکت فرهنگیان و دانش آموزان در این خصوص گامی در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۵ در حوزه آموزش و پرورش برداریم و با جمع آوری مقالات کاربردی در این زمینه تلاش کنیم تا به نتایج مطلوب برسیم.