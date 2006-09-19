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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۱۳

سخنگوي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در گفتگو با مهر :

توافق 98 درصدي با جامعه روحانيت مبارز اختلاف تلقي نمي شود / فهرست نهايي واحد است / جامعه مدرسين در انتخابات شوراها ليست نمي دهد

توافق 98 درصدي با جامعه روحانيت مبارز اختلاف تلقي نمي شود / فهرست نهايي واحد است / جامعه مدرسين در انتخابات شوراها ليست نمي دهد

حجت الاسلام محمد غروي با بيان اينكه توافق 98 درصدي با جامعه روحانيت مبارز در خصوص كانديداها اختلاف تلقي نمي شود، گفت: اين موضوع حل مي شود و در نهايت فهرست واحدي را ارائه خواهيم كرد.

حجت الاسلام غروي سخنگوي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اينكه در يكي دو جلسه اخير با جامعه روحانيت مبارز فرصت پرداختن به حل اختلافات موردي نشد، افزود: اين اختلافات جزيي احتمالا حل خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه وحدت بين اصولگرايان در انتخابات آتي بيشتر از اصلاح طلبان است، در خصوص ديدار اخير سران حزب موتلفه با اعضاي اين تشكل در قم، گفت: سران حزب موتلفه دراين نشست مراتب حمايت خود را از فهرست جامعتين در انتخابات مجلس خبرگان اعلام و از جامعه مدرسين حوزه علميه قم خواستند تا در انتخابات شوراهاي شهر كه سرنوشت ساز است نيز بي تفاوت نباشند.

غروي خاطرنشان كرد: جامعه مدرسين در انتخابات شوراها حضور مي يابد، ولي نه كانديدا معرفي مي كند و نه از شخص خاصي حمايت مي كند فقط  اگر لازم باشد به بيان شاخص ها و معيارهايي در اين راستا مي پردازد تا مردم به انتخاب اصلح ها بپردازند. 

سخنگوي جامعه مدرسين حوزه علميه قم تصريح كرد: در اين نشست پيشنهاد شد اصولگرايان و همفكران در انتخابات شوراها به وحدتي سازنده برسند چرا كه امكان دارد در انتخابات شوراها برخي از تشكل هاي اصولگرا بخواهند به صورت مستقل عمل كنند ولي بايد تلاش شود اين اتفاق نيفتد. 

وي در خاتمه گفت: اختلاف آنچناني در بين اصولگرايان براي حضور در انتخابات آتي مشاهده نمي شود. 

کد مطلب 382480

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