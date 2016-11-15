آینده خراسان جنوبی در گرو بهره برداری درست از منابع آب است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر پرویزی صبح سه شنبه در بازدید از مزارع زعفران شهرستان سرایان اظهار کرد: یکی از مناسب ترین راه ها برای آبیاری در این منطقه اجرای سیستم های آبیاری قطره ای است چرا که با توجه به شرایط منطقه آبیاری بارانی جوابگو نیست.

وی با اشاره به کمک دولت برای اجرای سیستم های نوین آبیاری، بیان کرد: در این راستا جهاد کشاورزی ۸۰ تا ۹۰ درصد هزینه ها را به صورت بلاعوض پرداخت می کند

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه بخشی از هزینه ها باید توسط مردم پرداخت شود، عنوان داشت: علاوه بر این در شرایط خاص که مردم توان مالی نداشته باشند استانداری نیز کمک خواهد کرد تا طرح توسعه یابد.

پرویزی با تأکید بر اینکه آینده استان در گرو بهره برداری درست از منابع آب است، گفت: در حال حاضر وضعیت باردندگی بسیار نامناسب بوده و نظام، دولت ومجلس کار زیادی نمی تواند در این زمینه انجام دهد.

وی ادامه داد: تنها راه چاره بهره برداری درست و ایجاد امکانات بهره برداری مناسب از منابع آب بوده که باید مردم در این زمینه همکاری کنند.

استاندار خراسان جنوبی بر لزوم یکپارچه سازی اراضی کشاورزی تأکید کرد و گفت: در صورتی که کشاورزان اراضی خود را یکپارچه کنند به طور حتم بهره وری نیز بالاتر خواهد رفت.