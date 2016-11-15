حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ عباس پورمحمدی شب گذشته به علت کهولت سن جان به جان آفرین تسلیم کرد.

وی در زمره نخستین مبارزان انقلابی در سالهای اولیه شکل گیری نهال نوپای انقلاب اسلامی و از یاران وفادار امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری به شمار می رفت.

حجت الاسلام عباس رمضانی پور امام جمعه رفسنجان با تسلیت درگذشت این عالم مجاهد، به خبرنگار مهر گفت: مردم رفسنجان باید خود را مدیون حجت الاسلام پورمحمدی بدانند چرا که پاسبان نظام بودند و در ترویج معارف دین بیش از ۶۰ سال تلاش داشتند.

مراسم تشییع این عالم گرانقدر روز چهارشنبه ساعت ۹ صبح از بیت آن مرحوم به سمت مسجد امام خمینی(ره) برگزار می شود.

حجت الاسلام شیخ عباس پورمحمدی پدر اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سه سیما، عموی وزیر دادگستری و پدر همسر حسینی وزیر سابق ارشاد بود.