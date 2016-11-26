مسعود حاتمی کارگردان عرصه فیلم کوتاه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تولید فیلم بلند خود گفت: من همچنان به دنبال تهیه کننده برای «پرواز در باد» هستم، اما متاسفانه یا خوشبختانه فیلمنامه آن را به هر تهیه کننده‌ای که می دهیم علی رغم اینکه قصه آن را می پسندد وقتی بحث برای ساخت آن جدی می شود می گویند آبا پول برای ساخت آن دارید؟ این موضوعی است که گویا به خیلی از کارگردانان فیلم اولی می‌گویند و من نمی‌دانم جایگاه تهیه‌کننده در سینمای ایران کجا است؟

حاتمی بیان کرد: من در حال حاضر از نگاه دیگران یا از نگاه آماری جزو فیلم کوتاه سازان موفقی هستم که آثارم مورد توجه بوده اند بنابراین باید شانس بیشتری برای جذب سرمایه گذار و تهیه کننده داشته باشم. البته تهیه کننده به معنای واقعی کلمه نه تهیه کننده به معنای امروزی، اما متاسفانه نمی‌دانم چه اتفاقی در سینمای ایران افتاده است که افرادی مثل من مدام در حال انتظار کشیدن و برگزاری جلسه و رفتن و آمدن هستند. واقعیت این است که من بعد از یک سال مذاکره با دوستان مختلف، برای ساخت این فیلم به نتیجه ای نرسیدم البته برخی از دوستان تهیه کننده به من لطف دارند و سعی در جذب سرمایه گذار داشتند، اما باز هم این اتفاق نیفتاد.

وی افزود: با اینکه دوستان تهیه کننده فیلمنامه را می پسندد و من را هم می شناسند ولی هنوز سرمایه ساخت فیلم تامین نشده و با این اوصاف دیگر نمی‌دانم باید چه چیزی داشته باشیم تا این اتفاق محقق شود. در هر صورت همچنان به دنبال تهیه کننده و سرمایه گذار هستم و باز هم امیدوارم بتوانم فیلمم را زمستان امسال کلید بزنم.

حاتمی عنوان کرد: در این مدتی که به طور مداوم درگیر برگزاری جلسه و مذاکره بودم، خسته شدم و تصمیم گرفتم که یک فیلم کوتاه تجربی ۸ دقیقه ای با عنوان موقت «چشم ماهی» بسازم. کل قصه این فیلم از نگاه یک ماهی روایت می شود؛ ماهی‌ای که شکار می شود و به زندگی آدم ها می آید و ... . با وجود اینکه فیلمبرداری در آب به دلیل سرمای هوا کمی کار را سخت می کند اما امیدوارم بتوانم در یکی ۲ ماه آینده آن را کلید بزنم و باید بگویم این فیلم به لحاظ تکنیکی یک اثر پیچیده است.

حاتمی بیان کرد: «چشم ماهی» کاراکتری به آن معنای متداولی که ما در سینما می شناسیم، ندارد. بلکه یک سری آدم ها هستند که فقط تیپ هستند، هرچند این فیلم یک قصه کوچک در دل خود دارد اما بیشتر یک فیلم تجربی است که در آن فرم اهمیت زیادی دارد. البته امکان دارد ۲ ورژن از این فیلم بسازیم، ورژنی به صورت ۳۶۰ درجه که با عینک های واقعیت مجازی می توان آن را دید و ورژنی به صورت ۲ بعدی.

کارگردان «تنازع» در پایان بیان کرد: فیلمبرداری این اثر در شمال و در رودخانه و جنگل انجام می شود که برای تهیه آن با انجمن سینمای جوانان ایران مذاکراتی کرده ایم و آنها قصه فیلم را دوست داشتند، یعنی ممکن است این فیلم در انجمن تولید شود. به هر حال اگر قرار شد با انجمن همکاری کنیم، من استقبال می کنم و اگر هم این اتفاق نیفتاد خودم «چشم ماهی» را می سازم.