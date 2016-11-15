کارگروه خشکسالی و امهال وامحای کشاورزی در هرسین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری هرسین، چهارمین جلسه کارگروه خشکسالی و امهال وامحای کشاورزی در شهرستان هرسین با دستور کار پیگیری بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مربوط به امهال وام کشاورزان آسیب دیده از خشکسالی برگزار شد.

در این جلسه فرمانداری و مدیریت جهاد کشاورزی به ترتیب بعنوان رئیس و دبیر کارگروه، نمایندگان صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بانکهای عامل حضور داشتند.

نجف میرزا حسینی معاون فرمانداری شهرستان هرسین در این جلسه با اشاره به نقش مهم و حیاتی کشاورزی در چرخه اقتصادی کشور و تأکید بر تقویت این حوزه اظهار داشت: عدم حمایت از کشاورزان در خشکسالی ها که گاه کشاورزان را با خسارتهای جبران ناپذیری مواجه می سازد باعث کاهش رونق اقتصادی و محصولات کشاورزی خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه بروز خشکسالی های چند سال اخیر و افت بارندگی در کشور علاوه برکاهش آب رودخانه ها، کمبود ذخایر آب سفره های زیر زمینی را نیز به دنبال داشته که این موضوع تبعاتی گاه جبران ناپذیر را در تولید انواع محصولات کشاورزی داشته است.

معاون فرمانداری شهرستان هرسین تصریح کرد: بر اساس آئین نامه های موجود باید مطالبات بانک ها و صندوق های حمایتی دولتی و غیر دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به حوزه کشاورزی در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ تسهیلات پرداخته اند و محصولات آنان در اثر خشکسالی و حوادث غیر مترقبه از بین رفته است بعد از تأیید کارگروه خشکسالی بدهی ها و وامهای آنان امهال و تمدید خواهد شد.

به گفته میرزا حسینی، کشاورزانی که در بخش های زراعت، باغبانی، پرورش دام و طیور، آبزیان، جنگل داری، و مرتع داری تسهیلات دریافت نموده اند و محصولات آنان در اثر خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیر عمد، زلزله، آفات، بیماریهای همه گیر گیاهی و دامی و نظایر آنها که ذی نفعان را با مخاطره جدی مواجه ساخته است شامل این آئین نامه می شوند.

معاون فرماندار هرسین عنوان کرد: تعیین دوره یا مدت استمهال تسهیلات سر رسید شده متناسب با میزان خسارت وارده برعهده این کارگروه است و آن دسته از کشاورزانی که تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار دارند مشمول مزایای این آئین نامه نمی گردند.

وی افزود : بر اساس مصوبات جلسات برگزار شده مقرر گردید۱- که گزارش عملکرد کارگروه به صورت مستمر و دو هفته یکبار به دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات استان ارسال شود ۲- دبیر کارگروه که مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان می باشد فهرست و اسامی ذی نفعان مشمول این آیین نامه را به همراه اطلاعات مالی مربوط به آنان را به بانک های عامل اعلام نماید ۳- بانک های عامل مؤظف شدند پس از تأیید کارگروه نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده سال ۱۳۹۴ ذی نفعان مشمول این آیین نامه به مدت حداکثر سه سال اقدام نمایند. ۴- بانک های عامل شهرستان جهت دریافت دستورالعمل های اجرایی خصوصاً نحوه اجرای بند ۶ آیین نامه مصوب هیئت وزیران، در اسرع وقت با مدیران عامل استانی خود مکاتبه نمایند و نتیجه اقدامات انجام شده را به رئیس کارگروه اعلام نمایند ۵- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با استعلام از اداره دامپزشکی استان اسامی دامداران خسارت دیده از تب برفکی را شناسایی و جهت طرح و تبادل نظر در جلسات آتی کارگروه ارائه نماید ۶- مدیریت جهاد کشاورزی، بانک های عامل و بخشدارهای مرکزی و بیستون فهرست افراد خسارت دیده مشمول ماده ۱ آیین نامه اجرای مربوطه را تنظیم و جهت طرح در جلسه آینده (کمیته خسارت) ارائه نمایند ۷- دعوت از اداره هواشناسی جهت حضور در جلسات بعدی.

معاون فرماندار هرسین در پایان گفت: حمایت دولت در جهت امهال سه ساله بدهی های کشاورزان به بانک ها بر اساس آئین نامه های مذکور فرصتی مناسب جهت تقویت و حمایت از بخش کشاورزی و کشاورزان است.