اولین مجمع عمومی انجمن پیشکسوتان استقلال برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه مجمع عمومی پیشکسوتان باشگاه استقلال با حضور جمعی بالغ بر ۸۰ پیشکسوت این باشگاه برگزار شد. در این مراسم به جز پیشکسوتان استقلال از نسل های مختلف، سعید رمضانی به نمایندگی از خانواده مرحوم حجازی، امید مظلومی، علی پورحیدری و شایان احدی فرزندان پیشکسوتان فقید استقلال نیز حضور داشتند.

در بین پیشکسوتان استقلال چهره های نامداری مثل حسن روشن، مهدی حاج محمد، پرویز مظلومی، بهتاش فریبا، گودرز حبیبی، مسعود معینی، حسین فرزامی، ایرج دانایی فرد، مهدی فنونین زاده، حمید بابازاده، محمد نوری، مجید نامجو مطلق، صادق ورمزیار، محمد نوازی، محمدرضا مهدوی، سیروس دینمحمدی، علی موسوی، علیرضا اکبرپور، شاهین بیانی، مرتضی یکه، بیژن طاهری و... حضور داشتند.

همچنین برخی از مدیران گذشته باشگاه استقلال از جمله سید کاظم اولیایی، علی نظری جویباری، هاشم ساعدی و بهرام امیری نیز از دیگر حاضران در این جلسه بودند. حضور چند بازیگر استقلال مثل امیر غفار منش، مرتضی کاظمی، سیروس مینمت و اصغر حیدری نیز در این مراسم جالب توجه بود.

از مصوبات اولین جلسه مجمع عمومی پیشکسوتان استقلال نیز انتخاب سید کاظم اولیایی بعنوان رئیس مجمع به منظور انتخاب هیات مدیره موقت این مجمع بود. همچنین برگزاری بازی های چهار جانبه داخلی استقلالی ها با حضور چهار تیم با نام «یاران حجازی»، «یاران احدی»، «یاران غلامحسین مظلومی» و «یاران جانملکی» در این مسابقات به تصویب رسید و در مورد نحوه برگزاری این بازی ها نیز تصمیم گیری شد.