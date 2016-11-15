AFC حاج صفی و حقیقی را به تیم ملی فوتبال ایران برگرداند!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه از ساعت ۱۵:۳۰ امروز سه شنبه (به وقت تهران) در مالزی به مصاف هم خواهند رفت. در حالی که علیرضا حقیقی از لیست تیم ملی برای این بازی خط خورده و احسان حاج صفی هم از سوی فیفا محروم شده است اما سایت AFC نام این دو بازیکن را به عنوان بازیکنان اصلی مقابل سوریه قرار داده است.

نکته عجیب اینجاست که این سایت زیر عکس و در شرح نکات این مسابقه از احسان حاج صفی و سردار آزمون به عنوان محرومان این مسابقه یاد کرده است!

در ترکیب اعلام شده از سوی سایت AFC، علیرضا حقیقی، پژمان منتظری، جلال حسینی، میلاد محمدی، رامین رضائیان، سعید عزت اللهی، اشکان دژاگه، احسان حاج صفی، وحید امیری، علیرضا جهانبخش و رضا قوچان نژاد ۱۱ بازیکن اصلی مقابل سوریه هستند!