زمین لرزه ۴.۱ ریشتری بردسکن را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر راس ساعت چهار و ۳۷ دقیقه بامداد سه شنبه بردسکن را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۵.۲۳۱ درجه و طول جغرافیایی ۵۷.۱۹۷ درجه در عمق پنج کیلومتری از سطح زمین رخ داد.

همچنین بعد از نخستین زمین لرزه سه زمین لرزه دیگر به بزرگی ۳.۴، ۲.۶ ، ۳.۱، ۳.۶ ریشتر در این منطقه رخ داد.

آخرین زمین لرزه نیز به بزرگی۲.۲ ریشتر در ساعت هشت و ۲۷ دقیقه صبح امروز به وقوع پیوست.

در کمتر از پنج ساعت گذشته شش زمین لرزه این شهر را تکان داده است که بزرگترین آنها ۴.۱ ریشتر بوده است.

گروه های امدادی منطقه در حالت آماده باش قرار دارند.

گزارش در خصوص خسارات احتمالی این زمین لرزه متعاقباً ارسال می شود.