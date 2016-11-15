واژگونی اتوبوس در آزادراه کرج ۳۴ مصدوم و یک کشته برجای گذاشت

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: براثر برخورد یک دستگاه تریلی با یک دستگاه اتوبوس در محور کرج - قزوین ۳۴ نفر مصدوم شدند.

وی با اشاره به اینکه این حادثه یک کشته بر جای گذاشته است، گفت: ۲۰ نفر از مصدومان در محل حادثه به‌صورت سرپایی مداوا شدند و ۱۴ نفر دیگر به مراکز درمانی شهرستان کرج منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز محدوده تصادف را لاین شمالی محور کرج - قزوین اعلام کرد و گفت: این حادثه باعث شد که یک دستگاه خودروی سواری پراید و پژو ۲۰۶ باهم برخورد کنند که خوشبختانه این حادثه تلفاتی در برنداشته است.