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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۸:۵۵

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر البرز:

واژگونی اتوبوس در آزادراه کرج ۳۴ مصدوم و یک کشته برجای گذاشت

واژگونی اتوبوس در آزادراه کرج ۳۴ مصدوم و یک کشته برجای گذاشت

کرج - معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور کرج - قزوین خبر داد و گفت: در پی این حادثه ۳۴ نفر مصدوم و یک نفر کشته شد.

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: براثر برخورد یک دستگاه تریلی با یک دستگاه اتوبوس در محور کرج - قزوین ۳۴ نفر مصدوم شدند.

وی با اشاره به اینکه این حادثه یک کشته بر جای گذاشته است، گفت: ۲۰ نفر از مصدومان در محل حادثه به‌صورت سرپایی مداوا شدند و ۱۴ نفر دیگر به مراکز درمانی شهرستان کرج منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز محدوده تصادف را لاین شمالی محور کرج - قزوین اعلام کرد و گفت: این حادثه باعث شد که یک دستگاه خودروی سواری پراید و پژو ۲۰۶ باهم برخورد کنند که خوشبختانه این حادثه تلفاتی در برنداشته است.

کد مطلب 3824820

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