دو مصاف حساس در ساری و تبریز/ روز آرام پیکان و بانک سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفتم لیگ برتر والیبال روز چهارشنبه هفته جاری با انجام ۶ دیدار در شهرهای تهران (دو مسابقه)، گنبد، ساری، اراک و تبریز پیگیری خواهد شد.

از نظر جایگاه تیم ها در جدول لیگ برتر، دیدارهای ساری و تبریز حساس تر از سایر بازی ها این هفته محسوب می شود. در ساری تیم سازمان عمران شهرداری این شهر در چهارمین دیدار این فصل لیگ برتر والیبال میزبان صالحین ورامین است.

تیم های عمران و صالحین ۴ برد در پرونده کاری دارند و با ۱۲ و ۱۱ امتیاز در رتبه های چهارم و پنجم جدول قرار دارند. نماینده ساری در بازی های خانگی به حریفان امتیاز نمی دهد و شکست پارسه و شهرداری تبریز در ساری بیانگر این موضوع است.

از سوی دیگر صالحین ورامین در دو هفته اخیر نمایش بسیار خوبی در زمین مسابقه داشته و شکست بانک سرمایه صدرنشین این رقابت ها برابر این تیم نیز نشان از آمادگی این تیم دارد.

در تبریز نیز تیم های شهرداری این شهر و شهرداری ارومیه در شرایطی به مصاف یکدیگر می روند که دو تیم در جایگاه های هفتم و هشتم جدول قرار دارند و فاتح این شهرآورد آذری زبان ها رتبه هفتمی اش حتمی است.

شهرداری ارومیه نسبت به همنام تبریزی خود یک برد بیشتر دارد، اما این تیم روز یکشنبه در هفته ششم لیگ برتر در تهران مغلوب سایپا شد و سه روز بعد در تبریز به میدان می رود در حالی که نماینده تبریز در دو هفته متوالی میزبان حریفان در سال شهید اقدمی تبریز بوده است.

تیم والیبال بانک سرمایه صدرنشین لیگ برتر در هفته هفتم در گنبد میهمان هاوش تیم قعرنشین این رقابتهاست. اختلاف جایگاه دو تیم در جدول رقابت ها حساسیت مسابقه را کمتر می کند اما حضور رحمان محمدی راد به عنوان سرمربی و تماشاگران گنبدی شرایط این مسابقه را برای شاگردان مصطفی کارخانه کمی سخت خواهد کرد.

تیم های شهرداری اراک و پیکان تهران نیز که به ترتیب در جایگاه های یازدهم و دوم جدول قرار دارند، این هفته در سالن امام خمینی (ره) اراک به مصاف یکدیگر می روند. پیکان ۵ برد و ۱۲ امتیاز دارد اما نماینده اراک یک برد و ۴ امتیاز. پیکان پرافتخارترین تیم این رقابت ها است و شهرداری اراک برای نخستین بار در لیگ برتر حضور یافته است و در مجموع به نظر نمی رسد که شاگردان پیمان اکبری سرمربی پیکان در این دیدار مشکل خاصی داشته باشند.

خانه والیبال تهران در هفته هفتم لیگ برتر همانند هفته های گذشته میزبان دو مسابقه خواهد بود. در دیدار نخست که از ساعت 15:30 شروع می شود تیم های پارسه تهران و خاتم اردکان به مصاف یکدیگر می روند. پارسه تهران و خاتم اردکان در دو هفته گذشته مغلوب حریفان شدند و از نظر روحی شرایط مناسبی ندارند. درحال حاضر پارسه با سه برد و ۱۱ امتیاز در جایگاه ششم جدول است و خاتم با دو برد و ۶ امتیاز در جایگاه نهم قرار دارد.

نارنجی پوشان سایپا نیز در دومین مسابقه خانه والیبال تهران در هفته هفتم میزبان کاله مازندران است. شاگردان مسعود آرمات سرمربی تیم سایپا تهران هم اکنون با ۴ برد و ۱۳ امتیاز در رتبه سوم جدول قرار دارد و روز گذشته با شکست شهرداری ارومیه نیز روحیه خوبی برای مبارزه با کاله مازندران به دست آوردند.

از سوی دیگر تیم کاله مازندران که در چهار هفته نخست لیگ برتر مغلوب حریفان شده بود، در دو هفته اخیر این رقابت ها موفق به شکست پارسه و خاتم اردکان شده است و این هفته برای تداوم این روند و بهبود جایگاه دهمی خود در جدول این رقابت ها به میدان می رود. کاله هم اکنون دو برد و ۶ امتیاز در جدول مسابقات دارد.

برنامه کامل هفته هفتم لیگ برتر به شرح زیر اعلام کرد:

پارسه تهران - خاتم اردکان (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه)

سایپا تهران - کاله مازندران (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه)

هاوش گنبد - بانک سرمایه (گنبد، سالن المپیک، ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه)

سازمان عمران شهرداری ساری - صالحین ورامین (ساری، سالن شهید سید رسول حسینی، ساعت ۱۷)

شهرداری اراک - پیکان تهران (اراک، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۷)

شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه (تبریز، سالن شهید اقدمی، ساعت ۱۷)