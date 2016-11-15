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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۹

سرمربی تیم بیس بال آرتان رگال قم در گفتگو با مهر:

نمایندگان بوشهر حریفان اصلی قم برای قهرمانی در لیگ بیس بال هستند

نمایندگان بوشهر حریفان اصلی قم برای قهرمانی در لیگ بیس بال هستند

قم - سرمربی تیم بیس بال آرتان رگال قم با بیان این که تمرینات این تیم پس از اربعین از سر گرفته می‌شود گفت: نمایندگان بوشهر حریفان اصلی قم برای قهرمانی در لیگ بیس بال هستند.

فرید فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم بیس بال آرتان رگال قم امسال در لیگ بیس بال باشگاه‌های کشور همانند سال‌های گذشته شرکت کرده است و خوشبختانه توانستیم در مرحله گروهی که طی ۲ دور رفت و برگشت برگزار شد به دور نهایی صعود کنیم.

وی افزود: در دور رفت لیگ بیس بال در منطقه شمال در قوچان، تیم آرتان رگال قم به یک پیروزی و ۲ شکست دست یافت اما در دور برگشت که در تهران برگزار شد تیم آرتان رگال قم توانست در هر ۳ مسابقه خود پیروز از میدان خارج شده و مقتدرانه راهی دور نهایی شود.

سرمربی تیم بیس بال آرتان رگال قم گفت: دور نهایی لیگ بیس بال کشور با حضور ۵ تیم برگزار می‌شود که تاکنون از منطقه شمال تیم‌های آرتان رگال قم و خراسان رضوی و از منطقه جنوب ۲ تیم لیان پارسه و نادری بوشهر به این مرحله صعود کرده‌اند و تیم پنجم نیز در مسابقه پلی آف بین تیم‌های سوم مناطق شمال و جنوب مشخص می‌شود.

فرهادی بیان داشت:  نمایندگان بوشهر حریفان اصلی قم برای قهرمانی در لیگ بیس بال هستند به طوری که هر ۲ تیم نادری بوشهر و لیان پارسه از تیم‌های قدیمی لیگ هستند و بوشهر نیز همواره در رشته بیس بال حرف‌های زیادی برای گفتن داشته است اما ما هم به آینده امیدوار هستیم.

وی عنوان کرد: تمرینات تیم بیس بال قم از پس از اربعین حسینی از سر گرفته می‌شود و باید خود را آماده کنیم تا از اواسط آذر ماه وارد مرحله نهایی لیگ شویم و میزبان مرحله نهایی نیز بوشهر است و باید در خانه رقبای اصلی با آن‌ها رقابت کنیم.

سرمربی تیم بیس بال آرتان رگال قم تصریح کرد: بیس بال در قم دارای قدمت قابل توجهی است چنان که از نخستین سالی که مسابقات قهرمانی کشور در ایران راه اندازی شد قم در این مسابقات تیم داشته است و با راه اندازی لیگ نیز، حضور قم بدون وقفه در سطح اول بیس بال ایران تداوم یافته است.

کد مطلب 3824825

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