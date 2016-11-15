به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفتم دور رفت لیگ برتر والیبال فردا چهارشنبه با ۶ دیدار در شهرهای تهران (دو مسابقه)، گنبد، ساری، اراک و تبریز پیگیری خواهد شد.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته هفتم را به شرح زیر اعلام کرد:

* پارسه تهران – خاتم اردکان (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه)

داور اول: مسعود ذوقی، داور دوم: احسان زحمتی ناظر: علی یاوری

* سایپا تهران – کاله مازندران (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه)

داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: وحید پورکاشیان ناظر: حمید حق بین

* هاوش گنبد – بانک سرمایه (گنبد، سالن المپیک، ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه)

داور اول: ابراهیم فیروزی، داور دوم: مرتضی علایی ناظران: خلیل یگانه مجد و احمد بندری

* سازمان عمران شهرداری ساری – صالحین ورامین (ساری، سالن شهید سید رسول حسینی، ساعت ۱۷)

داور اول: اصغر کاظمی، داور دوم: میثم پارسه ناظر: شهباز صدری و یونس حسن زاده

* شهرداری اراک – پیکان تهران (اراک، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۷)

داور اول: بهروز جعفری، داور دوم: امید فولادی وندا ناظران: حسین پورکاشیان

* شهرداری تبریز – شهرداری ارومیه (تبریز، سالن شهید اقدمی، ساعت ۱۷)

داور اول: محمد شاهمیری، داور دوم: داود نافعی ناظر: محمود حداد