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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۲۰

با موافقت نمایندگان؛

لایحه همکاری های اقتصادی بین ایران و لهستان تصویب شد

لایحه همکاری های اقتصادی بین ایران و لهستان تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت ایران و لهستان را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقنامه همکاری اقتصادی بین دولت ایران و دولت جمهوری لهستان در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده واحده این لایحه، مقرر کردند موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین ایران و لهستان مشتمل بر یک مقدمه و ۸ ماده به تصویب رسیده و اجازه مبادله اسناد آن داده شد.

طبق تبصره این موافقتنامه در اجرای ماده ۷ این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی الزامی است.

کد مطلب 3824830

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